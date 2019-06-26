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Em Cariacica

Motorista de aplicativo é abandonado nu em porta-malas após assalto no ES

A vítima contou que os criminosos ainda rodaram com ele dentro do porta-malas por algum tempo, até que o combustível do carro acabou

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 12:03

Publicado em 

26 jun 2019 às 12:03
Motorista de Uber ficou trancado dentro de porta-malas em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
Um motorista de aplicativo de 42 anos foi colocado dentro do porta malas do carro em que estava trabalhando, um Honda Civic Prata, após ser assaltado no bairro Novo Brasil, em Cariacica, na noite desta terça-feira (25). Ele foi abandonado no bairro Boa Sorte, após o combustível do veículo acabar.
O profissional contou que trabalha há cerca de um ano como motorista de aplicativo. Por volta de 21 horas, ele deixou um passageiro no bairro Novo Brasil. Quando saía do local, passando por uma esquina, dois homens se jogaram na frente do carro pedindo para ele parar o veículo - um deles armado.
Motorista de aplicativo é abandonado nu em porta-malas após assalto no ES
> Quadrilha que assaltava motoristas de aplicativo é presa em Vitória
Os dois bandidos entraram no veículo e pediram para ele continuar dirigindo, fazendo várias ameaças contra o profissional e o agredindo com tapas. Os assaltantes afirmavam a todo momento que a vítima iria morrer e que era seu último dia. O motorista não se recorda por quanto tempo ficou dirigindo.
Quando chegou no bairro Novo Horizonte, ainda em Cariacica, os assaltantes pediram para ele sair do carro, tirar todas as roupas e entrar no porta-malas, onde ficou trancado nu.
Motorista de Uber ficou trancado dentro de porta-malas em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
FIM DO COMBUSTÍVEL
A vítima contou que os criminosos ainda rodaram com ele dentro do porta-malas por algum tempo, até que o combustível do carro acabou na altura do bairro Boa Sorte. Os bandidos abandonaram o veículo e deixaram o motorista lá dentro, ainda sem roupas. O profissional relatou ter ficado cerca de quatro horas dentro do porta-malas do carro.
Em um certo momento, uma viatura da PM passou pelo local e achou estranho o Honda Civic estar parado no meio da rua com a chave ainda na ignição. Eles então pararam e viram que o motorista estava sem roupas dentro do porta-malas.
O carro e o motorista foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Vitória, onde o caso foi registrado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Mayra Bandeira 

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