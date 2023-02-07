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Noroeste do Estado

Motorista atira em motociclista durante briga de trânsito no ES

Confusão começou após condutor do carro não gostar de uma freada dada pela vítima; crime aconteceu em São Gabriel da Palha, nessa segunda-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2023 às 13:56

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 13:56

Um motorista atirou contra um motociclista durante uma briga de trânsito em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite dessa segunda-feira (6). O condutor da moto foi atingido por dois tiros no pescoço.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até um hospital no Centro do município, onde a vítima havia dado entrada. De acordo com informações colhidas no local, o motociclista trafegava com uma mulher na garupa, quando o motorista de um carro ficou irritado porque ele diminuiu a velocidade próximo a um radar.
Em seguida, mesmo tendo dado passagem ao condutor para que fizesse uma ultrapassagem, o motorista do carro teria feito um gesto obsceno ao passar pelo motociclista. Este, então, seguiu o veículo com o objetivo de tirar satisfações por tal comportamento.
Nesse momento, o condutor do carro teria atirado contra o motociclista, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atual estado de saúde dele não foi revelado.
Polícia Civil informou que o condutor do carro não foi encontrado e afirmou que investiga o caso.

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