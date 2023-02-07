Motorista atira em motociclista durante briga de trânsito no ES

Um motorista atirou contra um motociclista durante uma briga de trânsito em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite dessa segunda-feira (6). O condutor da moto foi atingido por dois tiros no pescoço.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até um hospital no Centro do município, onde a vítima havia dado entrada. De acordo com informações colhidas no local, o motociclista trafegava com uma mulher na garupa, quando o motorista de um carro ficou irritado porque ele diminuiu a velocidade próximo a um radar.
Em seguida, mesmo tendo dado passagem ao condutor para que fizesse uma ultrapassagem, o motorista do carro teria feito um gesto obsceno ao passar pelo motociclista. Este, então, seguiu o veículo com o objetivo de tirar satisfações por tal comportamento.
Nesse momento, o condutor do carro teria atirado contra o motociclista, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atual estado de saúde dele não foi revelado.
A Polícia Civil informou que o condutor do carro não foi encontrado e afirmou que investiga o caso.