Uma semana antes

Motociclista relata assalto no mesmo local onde motorista foi morto em Vitória

Motociclista de aplicativo disse que também teve sua moto roubada por criminosos armados na Rodovia Serafim Derenzi no último dia 7, uma semana antes do crime que vitimou motorista de ônibus

3 min de leitura min de leitura

Local onde motorista de ônibus foi morto durante assalto em Vitória. (Fabrício Christ)

Com mais de 10 quilômetros de extensão e cortando 15 bairros de Vitória, a Rodovia Serafim Derenzi é uma das principais vias de Vitória. Mas, para quem precisa usá-la, existe um sentimento de insegurança. Na manhã desta quinta-feira (14), o motorista de ônibus Agilson Araújo Maia, de 52 anos, foi morto a tiros na rodovia, na altura do bairro Resistência. A Polícia Civil trata o caso como latrocínio por suspeitar que ele tenha sido assassinado quando criminosos tentaram roubar a moto dele.

Horas antes do crime, ainda na madrugada desta quinta-feira, uma pessoa teve a moto roubada por criminosos armados na região, segundo apuração da TV Gazeta. Após publicação desta matéria, outra vítima de roubo no mesmo local da rodovia onde Agilson foi morto entrou em contato com A Gazeta e disse que, no dia 7 de dezembro, teve sua moto – usada em corridas de aplicativo – roubada por criminosos, que estavam armados com uma metralhadora de fabricação caseira.

O motociclista de aplicativo de 35 anos, que pediu para não ser identificado, disse que aceitou uma corrida solicitada do bairro São Benedito para São Pedro.

Concluí a corrida e, no retorno para minha casa, quando passei especificamente no local onde ocorreu a morte do motorista, um cidadão atravessava a via. Eu reduzi a velocidade da moto e fui surpreendido por mais dois indivíduos, que estavam na área da pedreira, ambos com metralhadora caseira X. • Motociclista de aplicativo vítima de roubo

O motociclista disse que foi rendido. Segundo ele, um dos criminosos assumiu a direção da moto e seguiu no sentido São Pedro, enquanto os outros dois voltaram para a região conhecida como Pedreira, levando os pertences pessoais da vítima.

“No mesmo dia que fui assaltado, tive relatos que outra pessoa também havia sido roubada no mesmo local. Aquela região está perigosa ao extremo. Seria bom que as autoridades tomassem uma providência, pois está difícil”, disse.

A moto do motociclista de aplicativo foi encontrada em Itararé, na Capital, sem placa. Em grupos de aplicativos de mensagem, no qual a vítima faz parte, os relatos são os mesmos: motociclistas sendo vítimas de roubo na mesma região.

Moto foi encontrada sem a placa em Itararé, Vitória. (Acervo Pessoal)

Sobre o caso do motociclista, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). O do motorista de ônibus, o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Em nenhum dos crimes houve prisão de suspeitos.

O que dizem PM e Guarda Municipal

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória para esclarecimentos em relação à insegurança na região. A PM destacou que tem atuado com policiamento ostensivo na região, além de cercos táticos e abordagens a veículos e indivíduos suspeitos.

"É importante lembrar que o reforço do patrulhamento se baseia nas informações passadas pela comunidade para elaborar o seu plano de ação. Por isso, os moradores e comerciantes façam denúncias de indivíduos que estão agindo na região através do 181 (Disque-Denúncia). Em casos de suspeita ou ocorrência de crime, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190)", disse, por meio de nota.

A Guarda Municipal também disse que realiza patrulhamento preventivo regularmente na região, priorizando pontos-base nas praças e perto de pontos de ônibus. "Vale lembrar que a Rodovia Serafim Derenzi tem, aproximadamente, 10 quilômetros de extensão, por isso, a guarda mantém um diálogo com as lideranças comunitárias em reuniões mensais para que o patrulhamento realizado atenda da melhor forma possível, sempre atuando em conjunto com demais forças de segurança", escreveu.

A corporação ressaltou, ainda, que é importante que os moradores relatem qualquer situação criminosa por meio do 190, pois, dessa forma, uma viatura é deslocada para o local de denúncia.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta