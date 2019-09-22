Motociclista morre em grave acidente na BR 259, em João Neiva

Um jovem de 23 anos morreu após um grave acidente na BR 259, em João Neiva, na Região Noroeste do Espírito Santo. Jean Zaché pilotava uma moto, acompanhado de um grupo de motociclistas, quando perdeu a direção e caiu na pista, na manhã deste domingo (22).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, Jean Zaché seguia no sentido Colatina x João Neiva, quando sofreu o acidente, no quilômetro 20 da rodovia.
Jean foi socorrido com vida por uma ambulância de João Neiva e levado a um hospital da cidade. Por conta da gravidade do estado de saúde, foi transferido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Jean. Alguns comentaram do amor que o jovem nutria por motocicletas. Inclusive, a moto que ele pilotava no momento do acidente ilustra a capa do perfil dele no Facebook.