Motociclista bate e é atropelado por ônibus na BR 101

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, a colisão entre o ônibus e a moto ocorreu no km 61. Para o atendimento, foram acionados viatura de inspeção, ambulância e guincho, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil.
A vítima morreu no local do acidente. Houve intervenção de faixa no sentido norte da BR e o tráfego seguiu por desvio. A pista foi liberada por volta das 23 horas.
Procurada, a Viação São Gabriel informou, por meio de nota, que a colisão aconteceu por volta de 18h30 com o ônibus da linha Litorâneo x Centro, que transitava pela rodovia no sentido São Mateus. Segundo a empresa, o coletivo estava em sua mão de direção quando foi atingido pelo motociclista, que invadiu a contramão. A companhia disse que lamenta o ocorrido.
O nome da vítima não foi informado. Seu corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.