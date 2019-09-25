Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em São Mateus

Motociclista bate e é atropelado por ônibus na BR 101

Coletivo seguia em sua mão de direção quando foi atingido pela moto, que vinha na contramão. O ônibus passou por cima do veículo. O motociclista morreu na hora

Publicado em 

25 set 2019 às 09:17

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 09:17

Ônibus passou por cima de moto em acidente na BR 101, em São Mateus Crédito: Internauta
Um motociclista morreu em um grave acidente após colidir com um ônibus, na Rodovia BR 101, em Linhares, Região Norte do Estado. A batida aconteceu na noite desta terça-feira (24), próximo ao bairro Jambeiro. O coletivo passou por cima da moto.
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, a colisão entre o ônibus e a moto ocorreu no km 61. Para o atendimento, foram acionados viatura de inspeção, ambulância e guincho, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil.
A vítima morreu no local do acidente. Houve intervenção de faixa no sentido norte da BR e o tráfego seguiu por desvio. A pista foi liberada por volta das 23 horas.
> Vídeo mostra momento em que carro bate em poste em Linhares
Procurada, a Viação São Gabriel informou, por meio de nota, que a colisão aconteceu por volta de 18h30 com o ônibus da linha Litorâneo x Centro, que transitava pela rodovia no sentido São Mateus. Segundo a empresa, o coletivo estava em sua mão de direção quando foi atingido pelo motociclista, que invadiu a contramão. A companhia disse que lamenta o ocorrido.
O nome da vítima não foi informado. Seu corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 ônibus São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados