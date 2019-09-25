Motociclista bate e é atropelado por ônibus na BR 101

Um motociclista morreu em um grave acidente após colidir com um ônibus, na Rodovia BR 101, em, Regiãodo Estado. A batida aconteceu na noite desta terça-feira (24), próximo ao bairro Jambeiro. O coletivo passou por cima da moto.

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da, concessionária que administra a rodovia, a colisão entre o ônibus e a moto ocorreu no km 61. Para o atendimento, foram acionados viatura de inspeção, ambulância e guincho, além dae a

A vítima morreu no local do acidente. Houve intervenção de faixa no sentido norte da BR e o tráfego seguiu por desvio. A pista foi liberada por volta das 23 horas.

Procurada, a Viação São Gabriel informou, por meio de nota, que a colisão aconteceu por volta de 18h30 com o ônibus da linha Litorâneo x Centro, que transitava pela rodovia no sentido São Mateus. Segundo a empresa, o coletivo estava em sua mão de direção quando foi atingido pelo motociclista, que invadiu a contramão. A companhia disse que lamenta o ocorrido.