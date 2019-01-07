Éder foi assassinado a tiros dentro de carro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta que ele passou o dia em uma festa em O motoboy Éder Teixeira dos Santos, de 37 anos, foi assassinado no início da noite deste domingo (06) na estrada de Maricará, em Cariacica. A família de Éder não quis gravar entrevista, mas comentou com a reportagem daque ele passou o dia em uma festa em Cariacica e estava voltando para a casa, em Cobilândia, Vila Velha. No carro estavam ele, a esposa e o filho. No banco de trás estavam o cunhado e o filho do cunhado.

No meio do caminho eles teriam tido uma discussão, foi aí que o cunhado atirou duas vezes na cabeça de Éder. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu.

Your browser does not support the audio element. Motoboy é morto a tiros pelo cunhado após briga dentro de carro no ES

A família da vítima esteve na manhã desta segunda-feira no Departamento Médico Legal (DML) para liberar o corpo. O suspeito de cometer o assassinato, que não teve o nome divulgado, fugiu. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).