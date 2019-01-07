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Violência

Motoboy é morto a tiros pelo cunhado após briga dentro de carro no ES

Éder Teixeira dos Santos voltava de uma festa com a família quando ele e o cunhado começaram a discutir no carro. Ele foi morto com dois tiros na cabeça

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 15:41

Publicado em 

07 jan 2019 às 15:41
Éder foi assassinado a tiros dentro de carro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O motoboy Éder Teixeira dos Santos, de 37 anos, foi assassinado no início da noite deste domingo (06) na estrada de Maricará, em Cariacica. A família de Éder não quis gravar entrevista, mas comentou com a reportagem da TV Gazeta que ele passou o dia em uma festa em Cariacica e estava voltando para a casa, em Cobilândia, Vila Velha. No carro estavam ele, a esposa e o filho. No banco de trás estavam o cunhado e o filho do cunhado.
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No meio do caminho eles teriam tido uma discussão, foi aí que o cunhado atirou duas vezes na cabeça de Éder.  Ele chegou a ser socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu.
Motoboy é morto a tiros pelo cunhado após briga dentro de carro no ES
A família da vítima esteve na manhã desta segunda-feira no Departamento Médico Legal (DML) para liberar o corpo. O suspeito de cometer o assassinato, que não teve o nome divulgado, fugiu. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
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Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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