Morte no Transcol: alvo era passageiro que estava ao lado de estudante

Deivid Jercey morreu com um tiro no peito dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

O estudante Deivid Jercey, de 18 anos, não reagiu ao assalto dentro do Transcol na noite deste domingo (25), em Vila Velha . De acordo com informações da polícia, o jovem entregou o celular aos bandidos e morreu porque os criminosos erraram o alvo.

Em depoimento à polícia, a cobradora do ônibus (linha 619 - Itaparica/Balneário de Ponta da Fruta) contou que os bandidos - um usava camisa verde e tinha tatuagem no pescoço, o outro vestia blusa de frio preta e boné - embarcaram no ônibus no Terminal de Vila Velha e se posicionaram ao fundo do coletivo. Ao chegar ao bairro Riviera da Barra, os indivíduos deram sinal para que o veículo parasse e anunciaram o assalto.

Deivid estava sentado próximo à porta traseira do ônibus e entregou o celular aos bandidos. Mas o passageiro que estava sentado ao lado dele usava fone de ouvido e não percebeu o assalto. Quando os bandidos tentaram roubar o celular desse passageiro, ele se assustou, fez um movimento brusco, e os acusados efetuaram um disparo, que atingiu Deivid.

GAROTO NÃO COSTUMAVA ANDAR SOZINHO

estudante voltava da casa da namorada em Jardim Marilândia , também em Vila Velha, quando o crime ocorreu. "Ele nem era muito de andar sozinho, eu estranhei, ele é muito caseiro. Ele sempre saía com o irmão e a mãe. Ele não era vagabundo. Todo final de semana a namorada vem para o Balneário de Ponta da Fruta, depois ele leva ela", conta a tia do menino, Liliane de Souza.

A família afirma que Deivid era um menino obediente e tranquilo, e que já havia dito em casa que jamais reagiria a um assalto. "O ônibus estava cheio, não sabemos ao certo o que aconteceu. Acredito que ele não tenha reagido a um assalto. Ele dizia que nunca reagiria. Ele falava que se um dia chegasse de cueca era porque foi assaltado, pois não reagiria", disse a tia.

Deivid Jercey será velado na Igreja Assembleia de Deus em Balneário Ponta da Fruta. O enterro será no Cemitério Parque da Paz.

POLÍCIA CIVIL

Demandada pelo Gazeta Online, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi atendida pelo plantão anterior do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

"O caso seguirá sob investigação. Outras informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a nota.

Sobre os assaltos a ônibus, a Polícia Civil informou que todos os casos registrados são investigados pela Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transportes de Passageiros. "A Polícia trabalha incansavelmente para trazer segurança e prender os suspeitos de crimes. Para isso, a polícia utiliza vários recursos, entre eles, as imagens de videomonitoramento dos ônibus. A Polícia Civil ainda orienta que as vítimas de assaltos a coletivos registrem as ocorrências, para que os casos sejam investigados", concluiu.

GVBUS

A reportagem questionou a GVBus sobre os frequentes assaltos na linha 619 (Itaparica/Balneário Ponta da Fruta). O Gazeta Online perguntou se alguma providência para reduzir os assaltos dentro do coletivo já foi tomada, se foi pedido reforço no policiamento e se os motoristas e cobradores que fazem essa linha recebem algum tipo de orientação com relação a esse tipo de situação. Por nota, a GVBus respondeu: "Questões de segurança pública são com a Sesp".