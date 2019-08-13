Morte na BR 101: motorista que invadiu contramão é identificado

Músico morto em acidente na BR 101 era maestro e frequentava a Assembleia de Deus de São Torquato Crédito: Reprodução/Facebook

O condutor do veículo Chevrolet Classic, envolvido no acidente que matou o motociclista Tiago Santos Oliveira, de 34 anos, na BR 101, em Campinho da Serra, na manhã de segunda-feira (12), foi identificado pela Polícia Civil . O motorista de 45 anos ficou no local da colisão aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

De acordo com a polícia, o motorista invadiu a contramão. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvido e liberado. O caso será encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito para apuração dos fatos.

O nome do motorista não foi divulgado pela polícia.

A VÍTIMA

O motociclista que morreu em um acidente assustador na manhã desta segunda-feira (12), após bater de frente contra um veículo Chevrolet Classic, era professor de música e maestro de uma igreja Assembleia de Deus, em São Torquato , Vila Velha. Amigos e familiares lamentaram a perda.

A União da Mocidade das Assembleias de Deus do Espírito Santo (Umades) fez um um comunicado nas redes sociais. De acordo com o grupo, Tiago era de família religiosa, filho de um pastor. Conhecido no meio da música, ele havia acabado de deixar a esposa no trabalho, na Serra, quando o acidente aconteceu.

"Tiago foi vítima de um irresponsável que invadiu a contramão em Campinho da Serra. A vítima havia acabado de deixar a esposa no serviço. Tiago é muito conhecido no ramo da música. Seu pai é membro da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo há muitos anos e ovelha do nosso Presidente Pr. Arnaldo Candeias. Que Deus o receba de braços abertos", disse a nota.

Já a Liga das Fanfarras e Bandas Capixabas (Lifabanc), em que Tiago era professor, falou sobre o amor que ele tinha pela música.