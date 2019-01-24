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Violência

Morre adolescente baleado na cabeça em Linhares

Ele chegou a ficar internado, mas não resistiu ao ferimento

Publicado em 

24 jan 2019 às 19:49

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 19:49

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Após levar um disparo de arma de fogo na cabeça, Cleyton Alves Batista morreu no final da manhã desta quinta-feira (24). Ele estava internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rio Doce, em Linhares, no Norte do Estado. O jovem de 17 anos havia sido baleado durante a noite desta quarta-feira (23), no bairro Planalto.
> Vídeo mostra suspeito de matar detento
De acordo com a assessoria do hospital, Cleyton teve morte encefálica, em decorrência do tiro. Durante a manhã, parentes do adolescente compareceram à UTI, possibilitando a identificação dele, já que no momento do crime ele estava sem qualquer documento. De acordo com a Polícia Civil, até o início desta tarde, nenhum suspeito havia sido detido.
HOMICÍDIO
Morador do bairro Interlagos, Cleyton foi encontrado jogado em um lote vazio da Rua Valdomiro Pedrotti pela Polícia Militar, que se dirigiu ao local após uma denúncia. No terreno, ele já apresentava dificuldade para respirar, e acabou socorrido pelos bombeiros. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Hospital Rio Doce, onde chegou com vida.
> Grupo com roupa camuflada ostenta arma em Vitória
De acordo com nota da PC, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Quem souber de alguma informação a respeito do autor do crime deve registrá-la pelo disque-denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.
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