Moradora de Vitória morre atropelada em Governador Valadares; vídeo é forte

Uma mulher de 45 anos, moradora de Vitória , morreu após ser atropelada na faixa de pedestres no Centro de Governador Valadares, em Minas Gerais . O atropelamento ocorreu na noite de sábado (22), e o motorista deixou o local sem prestar socorro. A vítima, identificada como Milene da Silva, estava a caminho da rodoviária para embarcar de volta ao Espírito Santo quando foi atingida. As informações foram apuradas pelo portal g1 Vales de Minas Gerais.

A Polícia Civil mineira informou ao g1 Vales de Minas Gerais que o suspeito de dirigir o carro é um jovem de 20 anos, que trabalha como DJ. Testemunhas relataram que ele passou a noite consumindo bebida alcoólica em uma festa antes do acidente.

"Segundo testemunhas, ele passou todo o evento na casa de show com um copo na mão. Ainda perguntei se o copo estava vazio, e a testemunha falou que não. O copo estava sempre transbordando de cerveja. Ele bebeu durante todo o tempo que era o compromisso comercial dele", afirmou ao portal o delegado Marcos de Alencar

A polícia acredita que o motorista estava em alta velocidade, possivelmente acima de 80 km/h, quando atingiu a vítima. O impacto ocorreu na faixa de pedestres, o que pode agravar a pena do suspeito caso ele seja indiciado.

Milene da Silva, de 45 anos, era moradora de Vitória Crédito: Reprodução

Ainda conforme a Polícia Civil mineira, após o atropelamento, o jovem teria retornado ao evento em que estava e, em seguida, pediu para integrantes da sua equipe o acompanharem até sua casa, onde teria escondido o carro. O veículo não pertence ao suspeito e seu proprietário já foi intimado para prestar depoimento. A corporação investiga se o carro foi levado para reparos ou limpeza para ocultar provas do crime. Se isso for confirmado, envolvidos podem responder por fraude processual.

Vítima tinha parentes em MG

Inicialmente, a Polícia Militar chegou a divulgar que Milene da Silva era moradora em situação de rua, mas essa informação foi corrigida pela Polícia Civil. A investigação apontou que ela residia em Vitória, no Espírito Santo, e visitava Governador Valadares com frequência, pois estava inscrita em um programa de moradia popular na cidade mineira. Ela também tinha parentes na cidade de Minas Gerais e vivia com o marido na capital capixaba.

"Ela vinha mensalmente a Governador Valadares porque estava inscrita no programa de casas populares do município. Ela estava no Mercado Municipal, que é onde essas reuniões são realizadas. Ela estava indo pegar um ônibus na rodoviária, às 00h. Aqueles objetos que estavam na mão dela eram objetos pessoais de viagem", explicou o delegado. O suspeito ainda não foi localizado e segue foragido. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Polícia procura pelo suspeito

Por nota, a Polícia Civil de Minas Gerais, disse que "sobre os fatos ocorridos na noite de sábado (22), quando uma mulher faleceu em um acidente de trânsito, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. O suspeito de conduzir o veículo envolvido no acidente já foi identificado. Até o momento, não houve prisões. As investigações seguem em andamento", informou.