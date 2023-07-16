Moradora de rua leva tiro e pede ajuda em ponto de ônibus na Serra

O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que a mulher foi baleada em um beco. De lá, ela foi andando até o ponto de ônibus. Quem estava na região levou a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina. Mais tarde, ela foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde passaria por cirurgia.