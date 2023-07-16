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Carapina

Moradora de rua leva tiro e pede ajuda em ponto de ônibus na Serra

A vítima, de 64 anos, foi atingida em um beco, no início da manhã deste domingo (16)

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2023 às 09:19
Moradora em situação de rua é baleada em Carapina, na Serra
Policiais civis do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foram até o local neste domingo (16) Crédito: Vinicius Colini
Uma mulher em situação de rua, de 64 anos, levou um tiro na barriga no início da manhã deste domingo (16), na região de Carapina, na Serra. Ferida, ela pediu ajuda para pessoas que estavam em um ponto de ônibus às margens da Rodovia Norte Sul.
O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que a mulher foi baleada em um beco. De lá, ela foi andando até o ponto de ônibus. Quem estava na região levou a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina. Mais tarde, ela foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde passaria por cirurgia.
Para a Polícia Militar, a vítima informou que dois suspeitos passaram pelo local atirando contra ela, por volta das 6h.
Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) estiveram no local, na manhã deste domingo. Ninguém soube informar a motivação para o crime, mas testemunhas revelaram que a mulher seria usuária de drogas e costumava cometer furtos na região, o que pode ter gerado alguma desavença.
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".

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