Morador reage a assalto e mata bandido em Rio Bananal

Bandido foi morto por vítima durante tentativa de assalto no interior de Rio Bananal Crédito: Internauta

Rio Bananal. Após sofrer uma tentativa de assalto dentro de casa, ser agredido pelos bandidos e deixado caído na cozinha, um homem conseguiu reagir, pegou uma espingarda, matou um dos criminosos e fez o outro suspeito fugir. Parece cena de um filme de ação, mas a ocorrência foi registrada no Córrego São Bento, no interior de

Tudo aconteceu durante a noite. Segundo a Polícia Militar, dois acusados armados e com os rostos cobertos apareceram na varanda da casa e anunciaram o assalto. Eles exigiram as chaves de uma caminhonete que estava estacionada e também dinheiro.

A vítima disse aos suspeitos que não tinha dinheiro e não estava com as chaves do veículo. Neste momento, os criminosos agrediram o homem e o deixaram caído no chão, próximo à porta da cozinha, e foram em direção à caminhonete para ver se a chave estava na ignição.

REAÇÃO DA VÍTIMA

Pelotão da Polícia Militar em Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato

Quando os bandidos se afastaram, a vítima conseguiu se levantar, entrou na casa e trancou as portas e janelas. Em seguida, pegou uma espingarda. Como os acusados não encontraram a chave do veículo, voltaram e encontraram a residência trancada.

Eles arrombaram a porta da cozinha e então o homem atirou na direção dos bandidos, que saíram correndo. No entanto, um deles foi atingido no peito, acabou caindo e morreu momentos depois. Já o outro indivíduo fugiu.

Ainda de acordo com a PM, o dono da residência se aproximou do corpo do criminoso e tirou parte da camisa que cobria o rosto dele para ver se o reconhecia. Depois, ele foi para a casa de um sobrinho, contou o que aconteceu e pediu que a polícia fosse chamada. Em seguida, ele fugiu e levou a espingarda.

POLÍCIA CIVIL

Buscas foram feitas, mas a vítima da tentativa de assalto e o outro criminoso não foram encontrados. O corpo do acusado baleado foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido e o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal.