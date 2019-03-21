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Tráfico de drogas

Morador de Jardim Camburi vendia drogas sintéticas pelos Correios

Renan Alvarenga, de 30 anos, fazia compras e vendas pelos Correios, negociações pela internet e comercializava drogas consideradas diferenciadas e caras em festas de classe média e alta

Publicado em 21 de Março de 2019 às 20:18

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

21 mar 2019 às 20:18
Morador de Jardim Camburi tinha centro de distribuição de drogas sintéticas Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Civil desarticulou um centro de distribuição de drogas em Vitória que comprava e revendia entorpecentes para o Brasil inteiro através dos Correios. O traficante detido, de 30 anos, era morador de Jardim Camburi, na Capital. Ele também fazia negociações pela internet e vendia drogas consideradas diferenciadas e caras em festas de classe média e alta, além de cidades do litoral do Estado. 
De acordo com o delegado geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a operação da Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) apreendeu na casa de Renan Alvarenga, 30, um total de 4.805 comprimidos de ecstasy, 1.766 micropontos de LSD, 1.400 quilos de skank - maconha modificada em laboratório para ficar com efeito mais potente, e 77 gramas da droga metanfetamina cristal.
O prejuízo desse criminoso é de, no mínimo, R$ 450 mil. Mas esse valor poderia chegar ao triplo. O Renan fez de Vitória um grande centro de distribuição de drogas para todo país. Ele recebia as drogas pelos Correios da região Sul do Brasil e fazia a distribuição pelo mesmo meio para todo país. A polícia também investiga o uso da rede não rastreável deep web para as vendas
Delegado José Darcy Arruda
O delegado adjunto da Denarc, Alberto Roque, explicou que, para disfarçar o cheiro do skank, Renan embalava a droga a vácuo. E todas os entorpecentes eram enviados em meio a papéis e revistas, na tentativa de não despertar desconfiança nos Correios. 
Renan Alvarenga, de 30 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
"Renan não tinha passagem pela polícia. Ele é investigado há alguns meses e, como temos imagens dele agindo nos Correios desde dezembro de 2018, acreditamos que ele atue há pelo menos quatro meses. Além dos Correios e internet, ele vendia as drogas no litoral do Estado e em festas de classe média e alta. Ele fez a lavagem do dinheiro das drogas investindo em um food truck que funcionava em uma praça de Jardim Camburi. Mas não acreditamos que ele fazia a venda de drogas no local de trabalho ou em casa", disse. 
Morador de Jardim Camburi vendia drogas sintéticas pelos Correiros
O delegado completou que a investigação aponta que Renan poder ter contado com a ajuda de outros criminosos. A investigação segue e a polícia irá rastrear a origem das drogas e do dinheiro de Renan. O acusado foi detido no fim da tarde da última quarta-feira (20), no apartamento onde morava, em Jardim Camburi. Ele foi atuado por tráfico, associação ao tráfico, e posse ilegal de acessório e munição. 
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