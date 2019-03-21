Morador de Jardim Camburi vendia drogas sintéticas pelos Correios

desarticulou um centro de distribuição de drogas emque comprava e revendia entorpecentes para o Brasil inteiro através dos Correios. O traficante detido, de 30 anos, era morador de, na Capital. Ele também fazia negociações pela internet e vendia drogas consideradas diferenciadas e caras em festas de classe média e alta, além de cidades do litoral do Estado.

De acordo com o delegado geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a operação daapreendeu na casa de Renan Alvarenga, 30, um total de 4.805 comprimidos de ecstasy, 1.766 micropontos de LSD, 1.400 quilos de skank - maconha modificada em laboratório para ficar com efeito mais potente, e 77 gramas da droga metanfetamina cristal.

O prejuízo desse criminoso é de, no mínimo, R$ 450 mil. Mas esse valor poderia chegar ao triplo. O Renan fez de Vitória um grande centro de distribuição de drogas para todo país. Ele recebia as drogas pelos Correios da região Sul do Brasil e fazia a distribuição pelo mesmo meio para todo país. A polícia também investiga o uso da rede não rastreável deep web para as vendas

O delegado adjunto da Denarc, Alberto Roque, explicou que, para disfarçar o cheiro do skank, Renan embalava a droga a vácuo. E todas os entorpecentes eram enviados em meio a papéis e revistas, na tentativa de não despertar desconfiança nos Correios.

"Renan não tinha passagem pela polícia. Ele é investigado há alguns meses e, como temos imagens dele agindo nos Correios desde dezembro de 2018, acreditamos que ele atue há pelo menos quatro meses. Além dos Correios e internet, ele vendia as drogas no litoral do Estado e em festas de classe média e alta. Ele fez a lavagem do dinheiro das drogas investindo em um food truck que funcionava em uma praça de Jardim Camburi. Mas não acreditamos que ele fazia a venda de drogas no local de trabalho ou em casa", disse.