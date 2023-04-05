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Investigação

Morador de Guarapari na mira da PF por distribuir livros sobre nazismo

Segundo a denúncia, suspeito deixava exemplares em supermercados e locais públicos da cidade

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 13:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 abr 2023 às 13:49
Um morador de Guarapari, de 76 anos, é alvo da Polícia Federal por suspeita de distribuir livros que propagam o nazismo — o que é considerado crime pela legislação brasileira.
Uma equipe da PF cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito — bairro em que mora e nome dele não foram divulgados.  No local, foram apreendidos diversos exemplares com publicações nazistas. Segundo a Polícia Federal, o homem deixava os livros em supermercados e locais públicos da cidade.
Polícia Federal
Alguns dos exemplares apreendidos em casa de morador de Guarapari Crédito: Polícia Federal
A corporação esclareceu ainda que ter o livro não é crime, mas sim a divulgação e distribuição da publicação com a finalidade de propagar a ideia do nazismo.
O material apreendido será analisado e encaminhado à Justiça. O homem será convocado para prestar esclarecimentos. 
Morador de Guarapari na mira da PF por distribuir livros sobre nazismo

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