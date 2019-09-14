Monitora sequestrada em Itapemirim é encontrada

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado

foi sequestrada na tarde desta sexta-feira (13) enquanto trabalhava, foi encontrada na tarde desde sábado (14). As informações foram divulgadas pela Polícia Civil. A monitora de uma van escolar do município de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, quena tarde desta sexta-feira (13) enquanto trabalhava, foi encontrada na tarde desde sábado (14). As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

A polícia informou, também, que as equipes da Delegacia Regional de Itapemirim estão em diligências e que, no momento, não há mais detalhes.

HOMEM É PRESO POR ENVOLVIMENTO

Na data desta sexta-feira (13) um dos envolvidos no sequestro foi identificado e preso. Janderson Alves Pereira, 31 anos, é proprietário do veículo usado no sequestro e dirigia no momento do crime. Na residência dele, a Polícia encontrou duas armas de fogo. Janderson foi autuado em flagrante por sequestro e posse ilegal de arma de fogo, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

O SEQUESTRO

O sequestro aconteceu por volta das 12h, quando a monitora estava na van com o motorista em direção a uma escola municipal do interior da cidade.

Na altura da localidade de Santo Amaro, um carro impediu a passagem da van escolar, que parou. Um homem armado, que seria ex-namorado da vítima, a obrigou a entrar no carro.