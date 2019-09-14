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Violência

Monitora sequestrada em Itapemirim é encontrada

A monitora da van escolar foi sequestrada na tarde desta sexta-feira (13)

Publicado em 

14 set 2019 às 09:33

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 09:33

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado
A monitora de uma van escolar do município de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, que foi sequestrada na tarde desta sexta-feira (13) enquanto trabalhava, foi encontrada na tarde desde sábado (14). As informações foram divulgadas pela Polícia Civil. 
A polícia informou, também, que as equipes da Delegacia Regional de Itapemirim estão em diligências e que, no momento, não há mais detalhes. 
HOMEM É PRESO POR ENVOLVIMENTO
Na data desta sexta-feira (13) um dos envolvidos no sequestro foi identificado e preso. Janderson Alves Pereira, 31 anos, é proprietário do veículo usado no sequestro e dirigia no momento do crime. Na residência dele, a Polícia encontrou duas armas de fogo. Janderson foi autuado em flagrante por sequestro e posse ilegal de arma de fogo, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
O SEQUESTRO
O sequestro aconteceu por volta das 12h, quando a monitora estava na van com o motorista em direção a uma escola municipal do interior da cidade.
Na altura da localidade de Santo Amaro, um carro impediu a passagem da van escolar, que parou. Um homem armado, que seria ex-namorado da vítima, a obrigou a entrar no carro.
O motorista da van comunicou o caso imediatamente à polícia. Segundo a Prefeitura de Itapemirim, a mulher atua desde fevereiro deste ano como monitora de transporte escolar, na secretaria de Educação.

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