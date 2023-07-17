Mistério em Vila Velha: perna é encontrada em jazigo e polícia é chamada

Peritos da Polícia Civil no cemitério após perna ser encontrada Crédito: Naiara Arpini

Parte de uma perna humana apareceu em um jazigo do Cemitério do Bosque, localizado no bairro Alvorada, em Vila Velha , na tarde desta segunda-feira (17), e intrigou funcionários e a polícia. Trabalhadores do local estavam em horário de almoço e, quando retornaram, encontraram a parte do corpo no local.

Inicialmente, pessoas que viram a perna chegaram a acreditar que pudesse ser de uma criança. No entanto, de acordo com apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, ainda não há confirmação: o que se sabe, por enquanto, é que se trata de uma perna humana.

A Guarda Municipal de Vila Velha informou, em nota, que "recebeu a denúncia de que uma pessoa teria jogado a parte de um corpo no Cemitério do Bosque. Uma equipe foi ao local, constatou que era uma perna humana e acionou a equipe da Polícia Civil".

Os peritos disseram à reportagem da TV Gazeta que fariam varredura no cemitério para saber se a perna não é de algum corpo enterrado no local, apesar de ser uma possibilidade remota, segundo eles.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que "a perna foi recolhida e encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por exames. Detalhes não serão divulgados, por enquanto".