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Bairro Alvorada

Mistério em Vila Velha: perna é encontrada em jazigo e polícia é chamada

Funcionários do cemitério saíram para almoçar nesta segunda-feira (17) e, quando voltaram, encontraram a parte do corpo no local

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 16:53

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 jul 2023 às 16:53
Mistério em Vila Velha: perna humana aparece em jazigo e polícia é chamada
Peritos da Polícia Civil no cemitério após perna ser encontrada Crédito: Naiara Arpini
Parte de uma perna humana apareceu em um jazigo do Cemitério do Bosque, localizado no bairro Alvorada, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (17), e intrigou funcionários e a polícia. Trabalhadores do local estavam em horário de almoço e, quando retornaram, encontraram a parte do corpo no local.
Inicialmente, pessoas que viram a perna chegaram a acreditar que pudesse ser de uma criança. No entanto, de acordo com apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, ainda não há confirmação: o que se sabe, por enquanto, é que se trata de uma perna humana.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou, em nota, que "recebeu a denúncia de que uma pessoa teria jogado a parte de um corpo no Cemitério do Bosque. Uma equipe foi ao local, constatou que era uma perna humana e acionou a equipe da Polícia Civil".
Os peritos disseram à reportagem da TV Gazeta que fariam varredura no cemitério para saber se a perna não é de algum corpo enterrado no local, apesar de ser uma possibilidade remota, segundo eles.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que "a perna foi recolhida e encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por exames. Detalhes não serão divulgados, por enquanto".

Atualização

18/07/2023 - 1:45
A Polícia Civil enviou nota sobre a investigação. O texto foi atualizado.

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