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Violência

Menino de 12 anos é assassinado a tiros em Aracruz

O corpo de Guilherme da Silva Fernandes foi encontrado próximo a uma plantação de eucaliptos, no distrito de Guaraná. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Publicado em 

04 jul 2019 às 15:04

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 15:04

Caso é investigado pela Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo
Um menino de 12 anos foi assassinado a tiros no distrito de Guaraná, em Aracruz, região Norte do Estado. O corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (03).
A Polícia Militar informou que foi acionada por um popular. Ele contou que caminhava pela estrada, próximo a uma plantação de eucaliptos, quando encontrou um corpo caído no chão. Os policiais foram até o local e constataram que Guilherme da Silva Fernandes foi morto por disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi localizado.
Menino de 12 anos é assassinado a tiros em Aracruz
> Homem é baleado e agredido ao reagir a assalto em Vila Velha
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser feito o exame cadavérico que vai apontar a causa da morte.
> Homem é morto a tiros a caminho de farmácia em São Mateus
A PC destaca que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Não é preciso se identificar.

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Aracruz Assassinato crime homicídio
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