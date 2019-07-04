Menino de 12 anos é assassinado a tiros em Aracruz

Caso é investigado pela Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo

Um menino de 12 anos foi assassinado a tiros no distrito de Guaraná, em Aracruz , região Norte do Estado. O corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (03).

A Polícia Militar informou que foi acionada por um popular. Ele contou que caminhava pela estrada, próximo a uma plantação de eucaliptos, quando encontrou um corpo caído no chão. Os policiais foram até o local e constataram que Guilherme da Silva Fernandes foi morto por disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi localizado.

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Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser feito o exame cadavérico que vai apontar a causa da morte.