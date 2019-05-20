Menina que estava desaparecida é encontrada morta em Colatina

O que foi registrado inicialmente apenas como um desaparecimento sofreu uma reviravolta nesta segunda-feira (20), quando o corpo de uma adolescente foi encontrado enterrado em cova rasa, no bairro Vicente Soela III, em, nodo Estado. De acordo com o reconhecimento da mãe no próprio local, o cadáver seria da filha, que estava desaparecida desde sábado (18).