Menina desaparece após alterar rota no caminho para a escola

Emanuelle de Andrade Cravo, de 13 anos, despareceu na manhã da última segunda-feira (18) Crédito: Reprodução

Cariacica, quando ia para a Escola Viva do bairro. A família pede ajuda para encontrar a menina, que teria entrado em outro ônibus, conforme informou um colega à mãe dela. Desaparecida desde a manhã de segunda-feira (18), Emanuelle de Andrade Cravo, de 13 anos, foi vista pela última vez no Terminal de Jardim América, em, quando ia para ado bairro. A família pede ajuda para encontrar a menina, que teria entrado em outro ônibus, conforme informou um colega à mãe dela.

A tia da jovem, Rutilea Silva de Andrade, contou que a sobrinha mora com o pai há cerca de um ano, no município de Vila Velha. O pai contou à família que Emanuelle teria pedido para sair no domingo à noite, mas ele negou.

Na segunda-feira, ela pediu dinheiro para ir à escola e, quando estava no Terminal de Jardim América, ao invés de entrar no ônibus que a levaria para a escola, entrou em outro, com destino a Carapina, na Serra.

A mãe da jovem, Rachel Cristina Silva de Andrade, mora em Jardim Botânico, em Cariacica, e ficou sabendo do desaparecimento da filha pelo Conselho Tutelar. Ela relatou que foi um colega de escola quem informou sobre a mudança de planos da menina. Ele teria visto Emanuelle na fila do ônibus para Carapina e informou à família dela.

"Eu não consegui entender até agora a situação. Estou tentando conversar com o pai dela para saber se alguma coisa aconteceu. Ele simplesmente tinha negado uma saída à noite porque ela tem 13 anos. Está muito difícil conseguir pistas sobre ela. Ontem mesmo eu andei o tempo todo, fui na casa de amigos, mas ninguém soube dizer mais nada

A tia da menina mora no município da Serra e diz que é a única parente que Emanuelle tem por lá, por isso, tem esperanças de que possa ter notícias da sobrinha ou que ela tenha tentado chegar até a casa da tia.

"Estou na espera que ela esteja por aqui e me falem para sair e encontrar com ela. Ela não tem celular e a última vez que postou alguma coisa, pelo celular do pai, foi no domingo. Não sabemos como a cabeça dela está" desabafa a tia.

INFORMAÇÕES

O pai da menina, como informou Rachel, registrou Boletim de Ocorrência na 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A menina vestia uma calça legging cinza e blusa de uniforme, além de uma mochila roxa quando desapareceu. A família pede que, em caso de informações sobre Emanuelle, entrem em contato pelo números da mãe 9 9882 3243 e da tia 9 9915 5017.