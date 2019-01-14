Menina de 6 anos é estuprada em Jaguaré

Uma menina de apenas 6 anos, de Jaguaré, região Norte do Estado, foi atendida em um hospital de São Mateus com lesões que indicam que ela foi estuprada. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (13). A mãe, de 32 anos, alegou que a criança se machucou em um brinquedo e sangrou. Ela chegou a ser conduzida à delegacia, mas foi ouvida e liberada. A vítima confirmou que foi abusada sexualmente por um homem.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram ao Hospital Estadual Roberto Silvares após solicitação do Conselho Tutelar. A conselheira de plantão contou que deu entrada no local uma menina de 6 anos suspeita de ter sido estuprada. A mãe da criança relatou aos policiais que a filha teria se machucado em um brinquedo, mas no momento não se queixou de dor. No final da tarde, ela reparou um sangramento nas pernas da menina e resolveu levá-la para atendimento médico.
O médico que examinou a vítima encontrou feridas que indicam que ela foi abusada sexualmente naquele mesmo dia e também em dias anteriores, pois havia lesões já cicatrizadas. A criança também revelou que foi violentada por um homem. Ela foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) para exames completos.
Ainda segundo a PM, a mãe não apresentou sinais de remorso, estava tranquila e não colaborou para dizer algo que pudesse chegar ao autor do crime. A mulher foi conduzida à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvida e liberada.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e que denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e o anonimato são garantidos.