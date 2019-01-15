Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estupro de vulnerável

Menina de 5 anos é abusada pelo companheiro da avó em Guriri

Suspeito, de 34 anos, foi preso após o crime. Ele teria violentado sexualmente a criança dentro do mar no balneário na tarde desta segunda-feira (14)

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 13:40

Publicado em 

15 jan 2019 às 13:40
Prisão aconteceu no balneário de Guriri, em São Mateus. Violência teria sido cometida dentro do mar Crédito: Bernardo Coutinho
Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (14), no balneário de Guriri, em São Mateus, região Norte do Estado, acusado de estuprar a neta de sua companheira. A menina, de apenas 5 anos, denunciou que o suspeito a levou para a praia e cometeu a violência sexual dentro do mar. Ele foi preso e encaminhado para o presídio.
> Menina de 6 anos é estuprada em Jaguaré
Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança acionou a PM e contou que sua filha teria sido abusada pelo companheiro da avó materna. A vítima estava na casa da avó quando o acusado a levou para a praia, sem a autorização dos parentes. Quando a mãe foi buscá-la, a menina contou que estava com dores e revelou que o homem a violentou dentro do mar.
Os militares realizaram buscas e encontraram o suspeito na casa de uma parente dele. Ele foi detido, mas negou as acusações. O acusado alegou que levou a criança na praia e que teria avisado a avó dela. O homem foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Já a vítima foi levada pela PM ao Hospital Estadual Roberto Silvares, para atendimento médico. A mãe e uma conselheira tutelar acompanharam a menina. Depois, foram apresentadas na delegacia.
A Polícia Civil informou que o conduzido foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde passará por audiência de custódia.
Menina de 5 anos é abusada pelo companheiro da avó em Guriri

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Estupro de vulnerável guriri São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados