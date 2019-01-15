Menina de 5 anos é abusada pelo companheiro da avó em Guriri

Prisão aconteceu no balneário de Guriri, em São Mateus. Violência teria sido cometida dentro do mar Crédito: Bernardo Coutinho

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (14), no balneário de Guriri, em São Mateus , região Norte do Estado, acusado de estuprar a neta de sua companheira. A menina, de apenas 5 anos, denunciou que o suspeito a levou para a praia e cometeu a violência sexual dentro do mar. Ele foi preso e encaminhado para o presídio.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança acionou a PM e contou que sua filha teria sido abusada pelo companheiro da avó materna. A vítima estava na casa da avó quando o acusado a levou para a praia, sem a autorização dos parentes. Quando a mãe foi buscá-la, a menina contou que estava com dores e revelou que o homem a violentou dentro do mar.

Os militares realizaram buscas e encontraram o suspeito na casa de uma parente dele. Ele foi detido, mas negou as acusações. O acusado alegou que levou a criança na praia e que teria avisado a avó dela. O homem foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Já a vítima foi levada pela PM ao Hospital Estadual Roberto Silvares, para atendimento médico. A mãe e uma conselheira tutelar acompanharam a menina. Depois, foram apresentadas na delegacia.

A Polícia Civil informou que o conduzido foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde passará por audiência de custódia.