Membro do Comando Vermelho vivia no ES e levantava informações de bancos

Jean Carlos Moreno Cavalcante, de 29 anos, integrante do Comando Vermelho de Mato Grosso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Tudo começou quando o serviço de inteligência do Mato Grosso entrou em contato com a Polícia Civil capixaba, dizendo que Jean era considerado foragido por lá, acusado de homicídio.

Como estava nas ruas, o fugitivo conseguia executar as ordens dos traficantes do grupo criminoso que estão no presídio. Uma dessas ordens teria sido o assassinato que gerou o mandado de prisão.

"Nessa cooperação com as outras polícias nem sempre eles mandam informações detalhadas, então a gente tem que aprofundar. Identificamos que o Jean estava morando em um condomínio de classe média em Jacaraípe", declarou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Gabriel Monteiro.

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