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Foragido

Membro do Comando Vermelho vivia no ES e levantava informações de bancos

Jean Carlos Moreno Cavalcante, de 29 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio no Mato Grosso e foi preso na Serra, no último dia 20

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 18:08

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 jul 2023 às 18:08
Jean Carlos Moreno Cavalcante, de 29 anos, integrante do CV do MT
Jean Carlos Moreno Cavalcante, de 29 anos, integrante do Comando Vermelho de Mato Grosso Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Há cerca de quatro anos, um integrante da facção Comando Vermelho do Mato Grosso vivia no Espírito Santo para fugir da polícia. Acusado de roubos a carros-fortes e por executar ordens de traficantes presos, Jean Carlos Moreno Cavalcante, de 29 anos, foi capturado na Grande Jacaraípe, na Serra, no último dia 20. Ele estaria em terras capixabas com a intenção de levantar informações para roubos a instituições bancárias.
Tudo começou quando o serviço de inteligência do Mato Grosso entrou em contato com a Polícia Civil capixaba, dizendo que Jean era considerado foragido por lá, acusado de homicídio. 
Como estava nas ruas, o fugitivo conseguia executar as ordens dos traficantes do grupo criminoso que estão no presídio. Uma dessas ordens teria sido o assassinato que gerou o mandado de prisão. 
"Nessa cooperação com as outras polícias nem sempre eles mandam informações detalhadas, então a gente tem que aprofundar. Identificamos que o Jean estava morando em um condomínio de classe média em Jacaraípe", declarou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Gabriel Monteiro. 
Membro do Comando Vermelho vivia no ES e levantava informações de bancos
Aqui no Estado, ele tinha outras intenções. "Nosso serviço de inteligência pegou informações de que ele estaria aqui para fazer levantamentos para roubos a instituições bancárias. Temos que aprofundar, pois não sabemos se seria tomando cidades ou apenas um furto, por exemplo. Mas enquanto esteve aqui ele não participou de nenhum crime do tipo", afirmou Monteiro. 

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