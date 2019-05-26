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Polícia

Médico é preso ao beijar mulher à força em hospital de Vila Velha

Paciente contou para a mãe que foi beijada no rosto após ser agarrada pelo médico

Publicado em 

26 mai 2019 às 14:38

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 14:38

Jaleco de médico Crédito: Reprodução
Um médico de 54 anos foi preso na tarde deste sábado (25) após ser acusado de beijar à força o rosto de uma paciente, de 18 anos, em um hospital particular de Vila Velha. A mãe da paciente foi quem acionou a Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante o atendimento, o profissional conversou sobre faculdade e quis saber se a mãe da paciente estava em casa no dia. Após receber as orientações médicas, a jovem relata que ele a agarrou pelos braços, segurando-a, e a beijou no rosto sem o consentimento.
A vítima foi para casa e contou para a mãe sobre a atitude do médico. A mãe então voltou ao hospital e chamou a Polícia Militar.
> Idoso morre atropelado e casa é atingida em Vila Velha
O médico negou a acusação e compareceu em seu próprio carro à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde aguarda audiência de custódia na tarde deste domingo.

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