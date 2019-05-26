Médico é preso ao beijar mulher à força em hospital de Vila Velha

Jaleco de médico Crédito: Reprodução

Um médico de 54 anos foi preso na tarde deste sábado (25) após ser acusado de beijar à força o rosto de uma paciente, de 18 anos, em um hospital particular de Vila Velha . A mãe da paciente foi quem acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o atendimento, o profissional conversou sobre faculdade e quis saber se a mãe da paciente estava em casa no dia. Após receber as orientações médicas, a jovem relata que ele a agarrou pelos braços, segurando-a, e a beijou no rosto sem o consentimento.

A vítima foi para casa e contou para a mãe sobre a atitude do médico. A mãe então voltou ao hospital e chamou a Polícia Militar.