Médica é agredida por mãe de criança em unidade de saúde de Vitória

Unidade de Saúde de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Google Maps

Uma pediatra foi agredida pela mãe de uma criança na manhã desta quarta-feira (18) durante consulta na Unidade de Saúde de Maria Ortiz, em Vitória. Segundo a médica, em solidariedade, os colegas de trabalho paralisaram os atendimentos no local.

A pediatra, que prestou depoimento na 1° Delegacia Regional de Vitória ainda na manhã desta quarta, disse que a mulher, de 23 anos, chegou para o atendimento do filho, de 6 anos, que não é paciente da unidade de saúde. A especialista contou que a mãe não tinha prontuário e que ela afirmou ser moradora da Serra.

De acordo com a pediatra, a mulher queria encaminhamento para cinco exames e para alguns procedimentos. A médica explicou à mulher que, para alguns procedimentos, ela deveria procurar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que contemplaria as necessidades de que a criança precisava.

Não satisfeita, a mãe se revoltou e começou a xingar a médica e depois partiu para a agressão física, relatou a pediatra. Paciente e outros profissionais da unidade precisaram intervir para conter a agressora. Com as agressões, a médica, que trabalha há 24 anos na unidade, caiu no chão e ficou com ferimentos no rosto.

Após a confusão, a mãe da criança foi detida e encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento. Ela confessou que perdeu a cabeça e que agrediu a médica. Ela foi liberada após assinar um termo circunstanciado por lesão corporal leve e injúria.

A médica foi encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde fez exames de corpo de delito.

SOCOS E PUXÕES DE CABELOS

Uma pessoa, que não quis se identificar, afirmou que a mulher agrediu a médica com socos, xingamentos e puxões de cabelo. "Foi hoje no primeiro atendimento, entre 7h40 e 8h. Não sei o motivo. As duas foram encaminhadas para a delegacia pela Guarda Municipal de Vitória. Três viaturas foram à unidade", disse a testemunha.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. A Semus informa, ainda, que as atividades foram suspensas somente no momento do acontecido, mas já foram restabelecidas. Os pacientes que estavam com consultas marcadas estão sendo atendidos.