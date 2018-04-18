Médica é agredida por mãe de criança em unidade de saúde de Vitória

Uma pediatra foi agredida pela mãe de uma criança na manhã desta quarta-feira (18) durante consulta na Unidade de Saúde de Maria Ortiz, em Vitória. Segundo a médica, em solidariedade, os colegas de trabalho paralisaram os atendimentos no local.
A pediatra, que prestou depoimento na 1° Delegacia Regional de Vitória ainda na manhã desta quarta, disse que a mulher, de 23 anos, chegou para o atendimento do filho, de 6 anos, que não é paciente da unidade de saúde. A especialista contou que a mãe não tinha prontuário e que ela afirmou ser moradora da Serra.
De acordo com a pediatra, a mulher queria encaminhamento para cinco exames e para alguns procedimentos. A médica explicou à mulher que, para alguns procedimentos, ela deveria procurar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que contemplaria as necessidades de que a criança precisava.
Não satisfeita, a mãe se revoltou e começou a xingar a médica e depois partiu para a agressão física, relatou a pediatra. Paciente e outros profissionais da unidade precisaram intervir para conter a agressora. Com as agressões, a médica, que trabalha há 24 anos na unidade, caiu no chão e ficou com ferimentos no rosto.
Após a confusão, a mãe da criança foi detida e encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento. Ela confessou que perdeu a cabeça e que agrediu a médica. Ela foi liberada após assinar um termo circunstanciado por lesão corporal leve e injúria.
A médica foi encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde fez exames de corpo de delito.
SOCOS E PUXÕES DE CABELOS
Uma pessoa, que não quis se identificar, afirmou que a mulher agrediu a médica com socos, xingamentos e puxões de cabelo. "Foi hoje no primeiro atendimento, entre 7h40 e 8h. Não sei o motivo. As duas foram encaminhadas para a delegacia pela Guarda Municipal de Vitória. Três viaturas foram à unidade", disse a testemunha.
PREFEITURA DE VITÓRIA
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. A Semus informa, ainda, que as atividades foram suspensas somente no momento do acontecido, mas já foram restabelecidas. Os pacientes que estavam com consultas marcadas estão sendo atendidos.
Com informações de Mayra Bandeira, Laila Magesk e Victor Muniz