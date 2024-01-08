Marido mata esposa a facadas e é preso por feminicídio em Guarapari

Uma mulher de 49 anos foi assassinada a facadas no início da noite de domingo (7), no bairro Jabaraí, em Guarapari. O principal suspeito de matar Jacilene Braz Mota é o marido da vítima, Alberto Barreto dos Santos, de 60 anos.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu na Avenida Santa Cruz. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída no chão, com intenso sangramento por conta de uma perfuração embaixo da axila esquerda.
Consta na ocorrência que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, por aproximadamente uma hora, socorristas tentaram reanimar Jacilene, mas ela não resistiu.
Familiares e testemunhas afirmaram à Polícia Militar que o autor do crime seria o marido da vítima. Uma equipe foi até a residência do casal e, ao questionar o suspeito, ele confessou o crime, mas não quis informar a motivação.
Alberto foi levado à Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e encaminhado ao sistema prisional. O corpo de Jacilene foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.