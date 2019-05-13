Marido é preso suspeito de matar professora em São Mateus

Na última sexta-feira (10), a Justiça decretou a prisão temporária de Paulo Sérgio que, para a polícia, é o principal suspeito da morte de Regiane. A caminhonete dele também foi apreendida e deve ser periciada na tarde desta segunda-feira (13).

Em depoimento, Paulo Sérgio teria dito que levou a esposa para a Igreja no domingo, mas Regiane não assinou a lista de presença, como fazia em todos os encontros. Na segunda-feira (6), ele foi trabalhar normalmente e só na parte da tarde comunicou o desaparecimento da esposa à polícia. Segundo testemunhas, o casal estava em processo de separação há quase um ano. Por conta das contradições do suspeito, a prisão temporária dele foi solicitada.