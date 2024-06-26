Marido agride esposa com garfadas e pauladas e é preso em Santa Leopoldina

Uma mulher de 41 anos foi agredida pelo marido com pauladas, chutes e até golpes de garfo em Barra do Mangari, no município de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (25), e a vítima precisou correr para a casa de uma vizinha, onde recebeu ajuda.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, conversou com a vítima. A mulher contou que o marido saiu de casa para beber e voltou transtornado. Ela estava cozinhando quando o agressor chegou, perguntando pela comida.
"Ele dizia que iria me matar. Eu perguntei o porquê disso, já que ele estava bem antes"
Após as ameaças, Vilmar Martins Soares, de 41 anos, pegou um garfo e começou a furar a esposa no pescoço e nas mãos. As agressões continuaram quando ele tirou uma ripa de madeira do portão e deu pauladas na vítima. Depois, ainda fez ameaças com um facão.
Enquanto era agredida, a mulher conseguiu se desvencilhar do marido, saiu de casa correndo e pediu abrigo na casa de uma vizinha. Dois filhos dessa moradora conversaram com Vilmar, pedindo para que ele parasse, mas o suspeito continuou com os socos, chutes e garfadas.
"A vizinha e os dois filhos dela o tiraram de lá. Ele falou que queria arrancar minha cabeça"
Vizinhos chamaram a polícia e Vilmar foi preso. Na delegacia, ele foi autuado por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Depois, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Em 15 anos de relacionamento, a vítima contou que perdeu as contas de quantas vezes foi agredida e perdoou o marido. Dessa vez, garantiu que vai ser diferente. "Ele fala que vai melhorar, que vai mudar e não vai fazer isso mais, mas nada de melhorar. Quem estiver passando a mesma coisa que eu, não tenha dó, deixa a Justiça agir", finalizou.