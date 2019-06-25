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Marataízes: bebê encontrado em gaveta no meio do mato recebe alta

Segundo a Polícia Civil, a pessoa que teria abandonado a criança foi identificada, porém o nome não foi revelado

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 22:16

Publicado em 

24 jun 2019 às 22:16
Hospital Infantil Francisco de Assis Crédito: Beatriz Caliman/Arquivo
A bebê encontrada em uma gaveta no meio de um matagal no dia 9 deste mês em Marataízes, Litoral Sul do Estado, recebeu alta médica na última semana. Ela estava internada na Utin do Hospital Infantil Francisco de Assis desde o dia 13. Segundo a Polícia Civil, a pessoa que teria abandonado a criança foi identificada, porém, seu nome não foi revelado.
De acordo com a unidade hospitalar, a criança teve alta na última quinta-feira (20) e está sob os cuidados do juizado da infância e juventude.
Sobre a identidade da mãe e de quem abandonou a bebê, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue em investigação na delegacia de Marataízes. De acordo com o titular da unidade, novas diligências estão em andamento. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
O CASO
O bebê foi encontrado por uma mulher em um matagal na região da Praia do Xodó. No dia 13, a polícia descobriu quem foi a pessoa que abandonou a bebê. O nome da pessoa e detalhes da investigação não foram divulgados pelo delegado que cuida do caso. 

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