Máquinas caça-níqueis, dinheiro, e cheques são apreendidos em bar de Ibatiba

Material apreeendido durante operação em barde Ibatiba Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de cinco máquinas caça-níqueis em um bar de Ibatiba , no Caparaó Capixaba. De acordo com a Polícia Militar, além dos equipamentos de jogatina, militares encontraram mais de R$ 20 mil em espécie com um homem que prestava serviços no local, além de R$ 6 mil em cheques.

A apreensão ocorreu durante a operação “Cavalo de Aço”, na última terça-feira (30), no distrito de Santa Clara. A equipe da Polícia Militar entrou no bar após ver um homem saindo de um carro e entrando no estabelecimento com uma maleta suspeita, parecida com maletas utilizadas no transporte de armas.

Ao entrarem no local, policiais abordaram pessoas que estavam no bar e encontraram, com o homem da maleta, diversas chaves de cadeado, e um maço com notas de R$ 100 e R$ 50, totalizando aproximadamente R$ 4 mil. O homem alegou aos policiais que o valor seria usado para pagar um companheiro da safra de café.

Máquinas estavam em cômodo

As cinco máquinas caça-níqueis foram encontradas ligadas e funcionando, em um cômodo do bar. Conforme os policiais, ao testarem as chaves encontradas anteriormente com o homem, identificaram que todas abriam as máquinas. Apesar de estarem funcionando, os cofres das máquinas estavam vazios, e apenas uma tinha a quantia de R$ 10.

Os policiais fizeram, ainda, buscas no carro de onde o homem saiu, encontrando vários maços de dinheiro, totalizando R$ 20.972,00 em espécie e R$ 6.515,00 em cheques. O proprietário não soube responder sobre a origem do dinheiro.

Chaves de outros estabelecimentos

Dentro do veículo, militares também encontraram 277 chaves iguais às que anteriormente abriram as máquinas, com a identificação de diversos comércios da região Sul do Espírito Santo e leste mineiro. Questionado pelos policiais, o dono do carro relatou que estava no local apenas para prestação de serviços. Outro indivíduo que cuidava do bar, disse aos policiais que um agendamento para manutenção das máquinas foi feito via WhatsApp.

Na carroceria do veículo, foram encontradas também 18 placas mãe, oito monitores, 21 fontes, 27 cartões de memória e diversas ferramentas e equipamentos de manutenção das máquinas caça-níqueis. A Polícia Militar informou que o veículo foi removido para o pátio credenciado ao Detran por estar sendo usado para o transporte de máquinas e equipamentos de jogatina e para o recolhimento dos lucros.

Uma mulher, esposa do homem que relatou cuidar do bar, se apresentou como proprietária do estabelecimento. Ela e o dono do carro foram encaminhados à delegacia.

Suspeitos vão responder em liberdade

Procurada, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos, de 33 e 40 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuados em flagrante por lavagem de dinheiro e exploração de jogo de azar em lugar público ou acessível ao público.