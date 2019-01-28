Um dos quatro suspeitos que foram identificados pela Polícia Civil, de terem participado do ataque a um baile funk no último domingo (27), no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, foi detido nesta segunda-feira (28).
Após ter um veículo apreendido, o suspeito identificado como Alessandro Rosa dos Santos, vulgo Zói, foi à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vila Velha, acompanhado de um advogado. Ele recebeu voz de prisão e foi detido.
De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como o motorista do Honda Fit, cor prata, utilizado pelos criminosos do Morro do Macaco para cometerem o crime.
A polícia já havia solicitado um mandado de prisão contra o acusado, pelos crimes de homicídio e tentativas de homicídio, que foi acatado pela Justiça, ainda ontem. O detido já possui passagens pela polícia, entre elas, por tráfico de drogas.
Alessandro é o segundo suspeito do crime preso pela Polícia Civil. Haryel Costa Vicente, de 20 anos, acabou baleado por alguém que participava do baile e que revidou o ataque. Ele foi levado para o Hospital e acabou preso em flagrante na noite de domingo.
Mais um suspeito de ataque em baile funk em Vila Velha é preso
O CRIME
Os criminosos chegaram de carro atirando na festa, conhecida como Baile do Mandela, que acontecia de forma irregular no meio da rua. O veículo com quatro pessoas chegou no local e uma delas desceu com o que aparentava ser uma metralhadora. Cerca de 200 pessoas estavam na festa.
Um dos suspeitos, Haryel Costa Vicente, de 20 anos, acabou baleado por alguém que participava do baile e revidou o ataque. Ele foi levado para o Hospital e acabou preso em flagrante. Haryel já tinha um mandado de prisão em aberto.
MOTIVAÇÃO
A guerra dos morros em Vitória é apontada como motivação do crime. Haryel é suspeito de ser gerente do tráfico no Morro do Macaco. Já Jamerson Silva Souza, de 25 anos, um dos mortos no ataque no baile funk, é apontado como gerente do tráfico de Andorinhas e estava em Primeiro de Maio se divertindo, segundo a Polícia. O ataque teria sido motivado por algum outro crime que tenha ligação com essa briga de facções.
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