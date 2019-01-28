Alessandro Rosa Santos, vulgo Zói, é apontado como motorista do Honda Fit prata utilizado pelos criminosos do Morro do Macaco para cometerem o crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um dos quatro suspeitos que foram identificados pela Polícia Civil, de terem participado do ataque a um baile funk no último domingo (27), no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, foi detido nesta segunda-feira (28). , de terem participado do ataque a um baile funk no último domingo (27), no bairro Primeiro de Maio, em, foi detido nesta segunda-feira (28).

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vila Velha, acompanhado de um advogado. Ele recebeu voz de prisão e foi detido. Após ter um veículo apreendido, o suspeito identificado como Alessandro Rosa dos Santos, vulgo Zói, foi à, em Vila Velha, acompanhado de um advogado. Ele recebeu voz de prisão e foi detido.

De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como o motorista do Honda Fit, cor prata, utilizado pelos criminosos do Morro do Macaco para cometerem o crime.

A polícia já havia solicitado um mandado de prisão contra o acusado, pelos crimes de homicídio e tentativas de homicídio, que foi acatado pela Justiça, ainda ontem. O detido já possui passagens pela polícia, entre elas, por tráfico de drogas.

Alessandro é o segundo suspeito do crime preso pela Polícia Civil. Haryel Costa Vicente, de 20 anos, acabou baleado por alguém que participava do baile e que revidou o ataque. Ele foi levado para o Hospital e acabou preso em flagrante na noite de domingo.

Your browser does not support the audio element. Mais um suspeito de ataque em baile funk em Vila Velha é preso

O CRIME

Baile do Mandela, que acontecia de forma irregular no meio da rua. O veículo com quatro pessoas chegou no local e uma delas desceu com o que aparentava ser uma metralhadora. Cerca de 200 pessoas estavam na festa. Os criminosos chegaram de carro atirando na festa, conhecida como, que acontecia de forma irregular no meio da rua. O veículo com quatro pessoas chegou no local e uma delas desceu com o que aparentava ser uma metralhadora. Cerca de 200 pessoas estavam na festa.

Um dos suspeitos, Haryel Costa Vicente, de 20 anos, acabou baleado por alguém que participava do baile e revidou o ataque. Ele foi levado para o Hospital e acabou preso em flagrante. Haryel já tinha um mandado de prisão em aberto.

MOTIVAÇÃO

A guerra dos morros em Vitória é apontada como motivação do crime. Haryel é suspeito de ser gerente do tráfico no Morro do Macaco. Já Jamerson Silva Souza, de 25 anos, um dos mortos no ataque no baile funk, é apontado como gerente do tráfico de Andorinhas e estava em Primeiro de Maio se divertindo, segundo a Polícia. O ataque teria sido motivado por algum outro crime que tenha ligação com essa briga de facções.