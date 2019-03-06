Mais de um crime por dia: carnaval de violência contra a mulher no ES

Os últimos dias não foram de alegria e diversão para todos. Foi um carnaval difícil para as mulheres capixabas, com média de mais de um crime cometido contra elas por dia. De sábado (02) até esta quarta-feira (06) foram nove mulheres vítimas de violência, a maioria agredida pelo companheiro ou pelo ex-companheiro.

Os casos envolvem todo o tipo de agressão. Houve quem escapou por pouco, como a vendedora Jane Cherubim, que foi espancada e largada na estrada, e a auxiliar de serviços gerais Luciana Gregório da Silva, que fugiu da casa em chamas. Nem todas conseguiram sobreviver: a jovem Maikelly Rodrigues da Silva foi morta à tiros.

O número de mulheres agredidas no carnaval pode ser ainda maior, se levarmos em conta que nem todas denunciam as agressões. Recentemente, uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que 52% das vítimas não falam sobre o caso nem mesmo para familiares ou amigos . Mais alarmante ainda é o fato de que apenas uma em cada 10 procurou uma delegacia especializada.

SÁBADO

Morta aos 28 anos com cinco tiros na cabeça

A jovem Maikelly Rodrigues da Silva, de 28 anos, foi amarrada e assassinada com cinco tiros na cabeça às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, no sábado (02). O corpo foi encontrado por pescadores, próximo à Lagoa Juara, na manhã doo (03). A jovem foi encontrada nua, deitada em um lençol e com as mãos amarradas para trás. Maikelly foi morta com cinco tiros na cabeça.

Corpo foi encontrado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Marcelo Prest

Assédio e agressão no ponto de ônibus

Também no sábado (02), a publicitária Cristine Rubim, de 26 anos, foi assediada em um ponto de ônibus , no Centro de Vitória e, na sequência, agredida ao reclamar com o homem.

"Lá pelas 19h, quase entrando no ônibus, um cara, de mãos dadas com a namorada, aperta e esfrega a mão na minha coxa. Gritei com ele, xinguei muito. Eles seguiram como se não fosse com ele. Ela nem viu. Ele seguiu de mão dadas (com a namorada). Virando a esquina olhou pra mim e riu da minha cara. Subiu uma revolta/ódio e eu fui correndo atrás dele. Cutuquei a menina e perguntei se eles namoravam. Ela disse que sim, desconfiada. Falei que ele passou a mão em mim no ponto de ônibus. Ela ficou surpresa e desconfiada. Ele disse que eu era louca. Na raiva, bati nele. Dois tapas e um soquinho no peito/ombro. Ele era bem grande e forte, bati fraco. Ele me deu um chute na perna (agressão física 1) e continuou gritando que eu era louca", relatou a publicitária.

A publicitária Cristine Rubim, de 26 anos, fez o desabafo em sua conta pessoal no Instagram Crédito: Reprodução

SEGUNDA

Estupro em Manguinhos

Depois de curtir o carnaval em Manguinhos, na Serra, uma personal trainer, de 39 anos, foi estuprada por pelo menos dois homens . Segundo os fatos descritos no boletim de ocorrência, a personal foi abordada por dois homens que a chamaram para comer um churrasquinho. A mulher foi então levada para um local escuro. Quando questionou o motivo, um dos homens deu um soco no olho dela e mandou que ela fizesse sexo oral neles, enquanto a ameaçava de que cortaria a sua cabeça. Num momento de distração, a mulher conseguiu correr e pedir ajuda. Ela está internada no Hospital Evangélico de Vila Velha.

Hospital Evangélico de Vila Velha para onde a vítima foi levada Crédito: Gabriela Singular

Espancada e largada na estrada

Jane Cherubim, espancada, torturada e abandonada em uma estrada na região do Caparaó, Espírito Santo. As imagens foram cedidas pela família Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Família pula do 2º andar para escapar de incêndio

Família tem casa incendiada em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Fogo em casa após discussão

Em Afonso Cláudio, mais uma mulher teve a casa incendiada pelo ex-companheiro na madrugada de segunda-feira (04). Por sorte, não havia ninguém em casa na hora do incêndio. De acordo com a Polícia Militar, quem percebeu que a casa estava pegando fogo foi o pai da vítima. Com uma mangueira ele conseguiu conter as chamas, mas tudo ficou destruído. A vítima contou que, horas antes do incêndio, havia discutido com o ex-marido e que havia saído de casa por medo. Ela levou os filhos de 8 meses e 1 ano de idade. A PM chegou a fazer buscas na região mas não conseguiu localizar o suspeito.

Casa da vítima ficou destruída Crédito: Kennedy Lenk/Mais FM 88.5/Fotos PMES

Agredida com socos pelo ex

Uma mulher, de 32 anos, foi agredida pelo ex-namorado na manhã de segunda-feira (04), bairro Estância Monazítica, na Serra. À polícia, a mulher contou que, mesmo após o término, o ex-companheiro dormia algumas vezes na casa dela. Por volta das 11 horas da manhã, o acusado acordou e acusou a mulher de traição. Ele teria xingado a ex-namorada e, em seguida, a agrediu com socos e puxões de cabelo. O agressor chegou a ameaçar de morte a vitima e o suposto amante. A mulher foi socorrida pela mãe do agressor. Ele tentou fugir, mas acabou pego pela polícia.

Plantão Especializado da Mulher, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Divulgação

TERÇA

Vigilante é preso após gravar vídeos e áudios ameaçando a ex na Serra

O vigilante Josué Favarato da Silva, 25 anos, foi preso na noite desta terça-feira (05) após agredir verbalmente e ameaçar matar a ex-mulher , uma manicure de 34 anos, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. As ameças de morte foram gravadas em vídeos e áudios e enviadas pelo suspeito à filha da vítima, por meio de mensagens de Whatsapp.

QUARTA

Ferida com facão pelo marido

Na madrugada desta quarta-feira (06), uma manicure de 19 anos foi atingida com um golpe de facão na cabeça após discutir com o marido em Flexal II, Cariacica. A briga entre o casal começou na noite de terça-feira (05) e foi motivada por ciumes. Por conta disso, a manicure foi dormir na casa da mãe. O marido foi até lá de madrugada, discutiu com a mulher por conta de um celular e a agrediu. O suspeito fugiu.