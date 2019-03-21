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Vila Rubim

Mais de mil papelotes de cocaína apreendidos após denúncia em Vitória

O material foi encontrado próximo a escadaria São João, no bairro Vila Rubim

Publicado em 

21 mar 2019 às 00:31

Publicado em 21 de Março de 2019 às 00:31

A apreensão aconteceu no bairro Vila Nova, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Depois de uma denúncia anônima, policiais militares apreenderam 1.271 papelotes de cocaína, 3 balanças de precisão e 1 radiocomunicador e uma base comunicadora, no início da noite desta quarta-feira (20), próximo a escadaria São João, na Vila Rubim, em Vitória. As drogas encontradas estavam enterradas em um terreno baldio perto de uma casa abandonada.
De acordo com a Tenente Bortoluzzi, uma guarnição fazia patrulhamento de rotina quando foi abordada por uma pessoa que preferiu não se identificar. Ela contou para os militares onde os entorpecentes poderiam ser encontrados.
> Spencer Chainey no ES: "Análise criminal é o coração da ação policial"
A tenente informou ainda que uma equipe de apoio foi acionada pelos PMs, devido o histórico de violência da região. "Lá é um local que já tem um histórico conhecido pelo tráfico e confronto, por isso chamaram uma outra guarnição de apoio e foram até esse local".
Tenente Bortoluzzi Crédito: Gazeta Online
Bortoluzzi destacou que, ao chegarem no local, não haviam suspeitos — mas pontuou que o terreno é frequentado para esconder drogas. "Os militares perceberam alguns sinais como terra remexida, pegadas que indicavam que passaram pessoas por ali, então começaram a procurar e encontraram essa grande quantidade de drogas enterrada", detalhou.
No local, nenhum suspeito foi encontrado. A polícia acredita que um olheiro tenha avisado sobre a chegada dos militares, dando tempo para que os suspeitos fugissem do local. O material encontrado foi levado para 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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