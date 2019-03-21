Mais de mil papelotes de cocaína apreendidos após denúncia em Vitória

A apreensão aconteceu no bairro Vila Nova, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Vila Rubim, em Vitória. As drogas encontradas estavam enterradas em um terreno baldio perto de uma casa abandonada. Depois de uma denúncia anônima, policiais militares apreenderam 1.271 papelotes de cocaína, 3 balanças de precisão e 1 radiocomunicador e uma base comunicadora, no início da noite desta quarta-feira (20), próximo a escadaria São João, na, em. As drogas encontradas estavam enterradas em um terreno baldio perto de uma casa abandonada.

De acordo com a Tenente Bortoluzzi, uma guarnição fazia patrulhamento de rotina quando foi abordada por uma pessoa que preferiu não se identificar. Ela contou para os militares onde os entorpecentes poderiam ser encontrados.

A tenente informou ainda que uma equipe de apoio foi acionada pelos PMs, devido o histórico de violência da região. "Lá é um local que já tem um histórico conhecido pelo tráfico e confronto, por isso chamaram uma outra guarnição de apoio e foram até esse local".

Tenente Bortoluzzi Crédito: Gazeta Online

Bortoluzzi destacou que, ao chegarem no local, não haviam suspeitos — mas pontuou que o terreno é frequentado para esconder drogas. "Os militares perceberam alguns sinais como terra remexida, pegadas que indicavam que passaram pessoas por ali, então começaram a procurar e encontraram essa grande quantidade de drogas enterrada", detalhou.