Mais de 900 pinos de cocaína são apreendidos na Serra

Os agentes, ao avistarem um indivíduo com atitude considerada suspeita, em frente a uma residência localizada na Rua Pássaro Preto, ordenaram que ele parasse. Após solicitação, o suspeito deixou cair uma sacola em que foram encontrados 50 pinos da droga.

Diante da evidência de tráfico, os guardas municipais pediram apoio de outros agentes e entraram na casa. Durante a investigação foram encontrados mais 888 pinos de cocaína, totalizando 938, 17 buchas de maconha, sete pedras de crack e quatro pacotes, sendo três deles lacrados, com pinos usados para o embalo da cocaína, uma balança, um machado e uma faca. O material apreendido foi então encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.