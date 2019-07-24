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Novo Horizonte

Mais de 900 pinos de cocaína são apreendidos na Serra

Ação da Guarda Municipal também apreendeu outras drogas como maconha e crack, além de armas brancas e balança de precisão

Publicado em 

23 jul 2019 às 21:34

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 21:34

Quase 1.000 pinos de cocaína são apreendidos pela Guarda Municipal da Serra Crédito: Secretaria de Defesa Social - PMS
Cerca de mil pinos de cocaína foram apreendidos durante patrulhamento de rotina efetuado pela Guarda Municipal da Serra, no bairro Novo Horizonte, por volta das 16h desta segunda-feira (22).
VEJA VÍDEO
Os agentes, ao avistarem um indivíduo com atitude considerada suspeita, em frente a uma residência localizada na Rua Pássaro Preto, ordenaram que ele parasse. Após solicitação, o suspeito deixou cair uma sacola em que foram encontrados 50 pinos da droga.
Diante da evidência de tráfico, os guardas municipais pediram apoio de outros agentes e entraram na casa. Durante a investigação foram encontrados mais 888 pinos de cocaína, totalizando 938, 17 buchas de maconha, sete pedras de crack e quatro pacotes, sendo três deles lacrados, com pinos usados para o embalo da cocaína, uma balança, um machado e uma faca. O material apreendido foi então encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
> Traficante é acusado de matar para pagar dívidas com quadrilha no ES

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