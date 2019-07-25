Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Delegacia lotada

Mais de 40 presos em megaoperação contra o tráfico em Colatina

Investigação da Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar e prendeu 48 pessoas durante a manhã desta quinta-feira (25). Ao todo, 140 policiais participaram da ação

Publicado em 

25 jul 2019 às 14:54

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 14:54

Policiais militares e civis reunidos durante a mega operação em Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Uma megaoperação contra o tráfico de drogas foi deflagrada em vários bairros de Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). Ao todo, 140 policiais civis e militares participaram da ação, que contou com o cumprimento de mais de 50 mandados de busca e apreensão e de prisão também em outras cidades, como Pancas, Baixo Guandu e até na Grande Vitória.
Durante a manhã, 43 pessoas foram presas e conduzidas para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, entre elas 12 mulheres e uma adolescente. Um taxista também foi detido. A rua em frente à delegacia precisou ser fechada por conta da grande quantidade de viaturas e policiais. Na continuidade da operação à tarde, outras cinco pessoas foram detidas: dois homens, duas mulheres e um menor de idade.
As investigações também apontam para o envolvimento dos detidos em homicídios, e não apenas no tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a operação vai ajudar a reduzir a ação de criminosos na região.
Mais de 40 presos em megaoperação contra o tráfico em Colatina
INVESTIGAÇÕES
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram há seis meses. Foi descoberto que Jhon Lennon Santos Alves, que está preso há quase dois anos na Grande Vitória, ainda comandava o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Colatina. A esposa dele foi detida.
Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Júnior explicou que, durante as investigações, descobriram células da facção na Grande Vitória. “Gerentes das organizações criminosas em Cariacica coordenavam as operações de Colatina e remetiam drogas para cá. Através da companheira, Jhon Lennon dava ordens à facção”, informou.
GRUPOS RIVAIS
Movimentação de viaturas em frente à Delegacia Regional de Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Além disso, o trabalho identificou que outros grupos rivais disputavam o tráfico em Colatina. “Descobrimos pontos de tensão entre os traficantes da região. O bairro Bela Vista e adjacências foram afetados pela operação. Também identificamos a frequente participação de taxistas no tráfico. O que foi preso levava para a Grande Vitória o dinheiro arrecadado pela facção”, destacou o delegado.
Segundo Deverly, ainda há mandados a cumprir e pelo menos mais 40 pessoas foram identificadas e estão sob investigação. Todos os presos na operação serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Já os detidos em Cariacica ficam na Grande Vitória e serão ouvidos posteriormente.
OS NÚMEROS DA OPERAÇÃO
No final da tarde desta quinta-feira (25), a Polícia Civil divulgou o resultado da operação. Além das 48 pessoas detidas (34 homens, 14 mulheres e dois adolescentes), também foram apreendidos:
 - 407 pedras de crack apreendidas;
 - 47 celulares;
 - 5 rádios comunicadores;
 - R$ 2.930 em dinheiro;
 - 2 munições intactas calibre 38;
 - 45 buchas de maconha;
 - 20 gramas de maconha;
 - 2 potes de ácido bórico 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Colatina Grande Vitória Pancas Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados