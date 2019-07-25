Policiais militares e civis reunidos durante a mega operação em Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). Ao todo, 140 policiais civis e militares participaram da ação, que contou com o cumprimento de mais de 50 mandados de busca e apreensão e de prisão também em outras cidades, como Pancas, Baixo Guandu e até na Grande Vitória. Uma megaoperação contra o tráfico de drogas foi deflagrada em vários bairros de Colatina , regiãodo Estado, na manhã desta quinta-feira (25). Ao todo, 140 policiais civis e militares participaram da ação, que contou com o cumprimento de mais de 50 mandados de busca e apreensão e de prisão também em outras cidades, comoe até na

Durante a manhã, 43 pessoas foram presas e conduzidas para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, entre elas 12 mulheres e uma adolescente. Um taxista também foi detido. A rua em frente à delegacia precisou ser fechada por conta da grande quantidade de viaturas e policiais. Na continuidade da operação à tarde, outras cinco pessoas foram detidas: dois homens, duas mulheres e um menor de idade.

Polícia Militar, a operação vai ajudar a reduzir a ação de criminosos na região. As investigações também apontam para o envolvimento dos detidos em homicídios, e não apenas no tráfico de drogas. De acordo com a, a operação vai ajudar a reduzir a ação de criminosos na região.

Your browser does not support the audio element. Mais de 40 presos em megaoperação contra o tráfico em Colatina

INVESTIGAÇÕES

Polícia Civil, as investigações começaram há seis meses. Foi descoberto que Jhon Lennon Santos Alves, que está preso há quase dois anos na Grande Vitória, ainda comandava o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Colatina. A esposa dele foi detida. Segundo a, as investigações começaram há seis meses. Foi descoberto que Jhon Lennon Santos Alves,, ainda comandava o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Colatina. A esposa dele foi detida.

Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Júnior explicou que, durante as investigações, descobriram células da facção na Grande Vitória. “Gerentes das organizações criminosas em Cariacica coordenavam as operações de Colatina e remetiam drogas para cá. Através da companheira, Jhon Lennon dava ordens à facção”, informou.

GRUPOS RIVAIS

Movimentação de viaturas em frente à Delegacia Regional de Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Além disso, o trabalho identificou que outros grupos rivais disputavam o tráfico em Colatina. “Descobrimos pontos de tensão entre os traficantes da região. O bairro Bela Vista e adjacências foram afetados pela operação. Também identificamos a frequente participação de taxistas no tráfico. O que foi preso levava para a Grande Vitória o dinheiro arrecadado pela facção”, destacou o delegado.

Segundo Deverly, ainda há mandados a cumprir e pelo menos mais 40 pessoas foram identificadas e estão sob investigação. Todos os presos na operação serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Já os detidos em Cariacica ficam na Grande Vitória e serão ouvidos posteriormente.

OS NÚMEROS DA OPERAÇÃO

No final da tarde desta quinta-feira (25), a Polícia Civil divulgou o resultado da operação. Além das 48 pessoas detidas (34 homens, 14 mulheres e dois adolescentes), também foram apreendidos:

- 407 pedras de crack apreendidas;

- 47 celulares;

- 5 rádios comunicadores;

- R$ 2.930 em dinheiro;

- 2 munições intactas calibre 38;

- 45 buchas de maconha;

- 20 gramas de maconha;