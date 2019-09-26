Mãe que perdeu filho assassinado já teve casa incendiada por outro ex

Vítima de um ex-marido na madrugada desta quinta-feira (26), a auxiliar de lavanderia Rosiani de Souza Gregório, de 32 anos, já teve a casa incendiada por outro ex-companheiro. No dia 17 de novembro do ano passado, um homem com quem ela teve um relacionamento de 10 anos a agrediu e ateou fogo onde ela morava no bairro Santa Luzia, em