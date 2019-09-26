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Crime em Cariacica

Mãe que perdeu filho assassinado já teve casa incendiada por outro ex

Em novembro do ano passado, um ex-companheiro de Rosiani de Souza Gregório a agrediu e incendiou a casa dela. O caso foi denunciado à polícia
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 set 2019 às 13:45

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 13:45

Rosiani de Souza Gregório, mãe de estudante assassinado Crédito: Isaac Ribeiro
Vítima de um ex-marido na madrugada desta quinta-feira (26), a auxiliar de lavanderia Rosiani de Souza Gregório, de 32 anos, já teve a casa incendiada por outro ex-companheiro. No dia 17 de novembro do ano passado, um homem com quem ela teve um relacionamento de 10 anos a agrediu e ateou fogo onde ela morava no bairro Santa Luzia, em Cariacica.
> Mecânico invade casa, mata o filho da ex e fere três em Cariacica
Ela contou que estava com Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, então marido, e o filho deles, quando foi abordada na frente de casa pelo ex-companheiro e mais três comparsas. Ela e o então ex-marido estavam separados havia cinco anos, mas tiveram uma discussão porque ele não aceitava o fim de relacionamento.
“Ele estava bêbado na época. Me empurrou para o quintal, puxou meu cabelo, agarrou meu pescoço, começou a me sufocar e encostou uma garrafa de vidro no meu pescoço, como se fosse me furar. Mas ele estava tão bêbado que não conseguiu, mas acabou machucando meu filho. Naquele dia eu fui dormir na casa de uma amiga”, relembrou.
>"Meu filho queria proteger a família", diz pai de jovem morto no ES
Na manhã do dia seguinte, Rosiani descobriu que a casa havia incendiada. O incêndio destruiu dois dos três cômodos do imóvel onde ela morava com Felipe e o filho deles. À época, ela denunciou o ex à polícia e solicitou perícia do Corpo de Bombeiros. Segundo ela, o suspeito não foi preso.  
 

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