Abandono de incapaz

Mãe é presa após deixar filha de 1 ano sozinha dentro de casa em Vila Velha

Segundo boletim de ocorrência, criança foi resgatada, primeiramente, por uma vizinha e apresentava ferimentos causados por estilhaços de uma janela de vidro quebrada

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que a corporação foi acionada por um morador da região, que não se identificou. Ele contou aos policiais que viu a menina sozinha na janela, em cima dos cacos de vidro, e que ela havia se cortado. Quando a equipe chegou ao local, por volta das 15h30, encontrou a criança no colo de uma vizinha. Ela disse aos militares que retirou a menina da janela para evitar que se machucasse ainda mais e afirmou que essa não era a primeira vez que a criança era deixada sozinha na casa.>

Conforme é descrito no boletim, os policiais constataram que realmente não havia nenhum responsável no imóvel no momento da chegada da viatura. A criança apresentava cortes leves na mão e no braço. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao local.>