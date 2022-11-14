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Bairro Vila Bethânia

Mãe denuncia filho e polícia fecha laboratório de drogas em casa em Viana

Policiais apreenderam 41 mudas de maconha, adubo líquido, termômetros, iluminação específica e outros itens. Morador já estava preso desde o dia anterior devido a outra ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2022 às 12:12

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 12:12

Mãe acionou a polícia quando encontrou pés de maconha na casa onde o filho estava em Viana
Mãe acionou a polícia quando encontrou pés de maconha na casa onde o filho estava em Viana Crédito: Divulgação | PMES
A Polícia Militar fechou um laboratório de drogas na manhã deste domingo (13) em uma casa alugada no bairro Vila Bethânia, em Viana, após ser acionada pela mãe do morador da residência.
Segundo a Polícia Militar, o inquilino foi preso em outra ocorrência no sábado (12), em Vitória. No dia seguinte, a mãe dele foi até a casa do filho, encontrou o laboratório dentro da residência e acionou a corporação.
Mãe acionou a polícia quando encontrou pés de maconha na casa onde o filho estava em Viana
Mãe acionou a polícia quando encontrou pés de maconha na casa onde o filho estava em Viana Crédito: Divulgação | PMES
No interior da casa, os policiais militares encontraram 41 mudas de maconha, adubo líquido de plantas, dois termômetros, um medidor de PH, dois temporizadores, frascos de lança perfume e iluminação específica para as plantas.
O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada para informar mais detalhes sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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