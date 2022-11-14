Mãe denuncia filho e polícia fecha laboratório de drogas em casa em Viana

A Polícia Militar fechou um laboratório de drogas na manhã deste domingo (13) em uma casa alugada no bairro Vila Bethânia, em Viana, após ser acionada pela mãe do morador da residência.
Segundo a Polícia Militar, o inquilino foi preso em outra ocorrência no sábado (12), em Vitória. No dia seguinte, a mãe dele foi até a casa do filho, encontrou o laboratório dentro da residência e acionou a corporação.
No interior da casa, os policiais militares encontraram 41 mudas de maconha, adubo líquido de plantas, dois termômetros, um medidor de PH, dois temporizadores, frascos de lança perfume e iluminação específica para as plantas.
O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada para informar mais detalhes sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.