Mãe de rapaz assassinado em Cariacica é levada para prestar depoimento

Rosiani de Souza Gregório, mãe de estudante assassinado Crédito: Isaac Ribeiro

estudante assassinado a facadas dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (26) foram encaminhadas à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica para prestar depoimento no fim da manhã desta sexta-feira (27). A mãe e a avó do(26) foram encaminhadas à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica para prestar depoimento no fim da manhã desta sexta-feira (27).

Rosiani de Souza Gregório, de 32 anos, e a mãe dela, uma aposentada de 54 anos, foram levadas durante o velório do adolescente Eric de Souza Gregório, de 17 anos, que acontece no bairro Santa Luzia, em Cariacica. O sepultamento estava previsto para ocorrer às 13h desta sexta-feira. Após prestar esclarecimentos à Polícia Civil, as duas foram levadas pela polícia ao velório do adolescente. A auxiliar de lavanderiae a mãe dela, uma aposentada de 54 anos, foram levadas durante o velório do adolescente Eric de Souza Gregório, de 17 anos, que acontece no bairro Santa Luzia, em Cariacica. O sepultamento estava previsto para ocorrer às 13h desta sexta-feira. Após prestar esclarecimentos à Polícia Civil, as duas foram levadas pela polícia ao velório do adolescente.

O CASO

Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram um estudante, Eric Souza Casati, 17 anos, e feriram a mãe dele, a auxiliar de lavanderia, Rosiani Souza Gregório, 32 anos, e a avó materna do rapaz - uma aposentada de 54 anos - na madrugada desta quinta-feira (26) no bairro Santa Luzia, em Cariacica.

Segundo Rosiani, um dos acusados de invadir a residência é o ex-marido da mãe do estudante, um mecânico de caminhão de 32 anos, que não aceitou o fim do relacionamento. Eles foram casados por quatro anos, mas estavam separados há quatro meses.

Além da auxiliar de lavanderia e a mãe dela, o atual companheiro da auxiliar, um cozinheiro de 32 anos, também foi ferido pelo mecânico.