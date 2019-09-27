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Tragédia

Mãe de rapaz assassinado em Cariacica é levada para prestar depoimento

A auxiliar de lavanderia de 32 anos e a mãe dela, uma aposentada de 54 anos, foram tiradas do velório de Eric de Souza e levadas para DHPP de Cariacica
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 set 2019 às 10:27

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 10:27

Rosiani de Souza Gregório, mãe de estudante assassinado Crédito: Isaac Ribeiro
A mãe e a avó do estudante assassinado a facadas dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (26) foram encaminhadas à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica para prestar depoimento no fim da manhã desta sexta-feira (27).
A auxiliar de lavanderia Rosiani de Souza Gregório, de 32 anos, e a mãe dela, uma aposentada de 54 anos, foram levadas durante o velório do adolescente Eric de Souza Gregório, de 17 anos, que acontece no bairro Santa Luzia, em Cariacica. O sepultamento estava previsto para ocorrer às 13h desta sexta-feira. Após prestar esclarecimentos à Polícia Civil, as duas foram levadas pela polícia ao velório do adolescente.
O CASO
Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram um estudante, Eric Souza Casati, 17 anos, e feriram a mãe dele, a auxiliar de lavanderia, Rosiani Souza Gregório, 32 anos, e a avó materna do rapaz - uma aposentada de 54 anos - na madrugada desta quinta-feira (26) no bairro Santa Luzia, em Cariacica.
Segundo Rosiani, um dos acusados de invadir a residência é o ex-marido da mãe do estudante, um mecânico de caminhão de 32 anos, que não aceitou o fim do relacionamento. Eles foram casados por quatro anos, mas estavam separados há quatro meses.
Além da auxiliar de lavanderia e a mãe dela, o atual companheiro da auxiliar, um cozinheiro de 32 anos, também foi ferido pelo mecânico.
Com informações da TV Gazeta

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