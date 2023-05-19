Para os moradores de Linhares , no Norte do Espírito Santo , a sensação de insegurança com a violência nas ruas faz parte do dia a dia. E o sentimento não é à toa. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, 101 armas foram apreendidas no município – número 7,4% maior que o registrado de janeiro a abril do ano passado.

A estudante Ana Clara Barbosa Merlo foi assaltada por suspeitos armados durante o dia em um ponto de ônibus no Centro de Linhares. Desde então, é difícil esquecer a sensação de insegurança. “Eu não me sinto mais seguro. Também tem o agravante de ser mulher, já ter medo de sair de casa e acontecer alguma coisa”, afirmou a jovem em entrevista à TV Gazeta Norte.

E quem não tem uma experiência pessoal de passar por uma situação de violência, conhece alguém que já passou. A irmã do motorista Édson Santos Almeida foi assaltada no começo deste ano. “O suspeito chegou e anunciou o assalto. Levou celular, os pertences todos”, relata.

Os dados da violência no município até contrastam com os do Espírito Santo, já que o número de armas apreendidas caiu no Estado. Nos primeiros quatro meses de 2023, 1.321 armas foram apreendidas em todo o território capixaba, uma queda de 0,8% do total apreendido durante o mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

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Linhares tem aumento de apreensões com mais de 100 armas recolhidas em 2023 Crédito: Heber Thomaz

O titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, explica que as armas apreendidas costumam ser de três origens diferentes.

"Primeiro, são armamentos antigos, que se encontram com caçador ou com alguém que comprou pistolas antigas. Depois temos as de fabricação caseira, que aconteceu um derrame no Norte do Estado, principalmente em Linhares. E na terceira modalidade, são pessoas que compraram armas de maneira legal e venderam para criminosos" Fabrício Lucindo - Delegado titular da Delegacia Regional de Linhares

Por nota, a Polícia Militar ressaltou que realiza policiamento ostensivo diariamente em todo o município de Linhares, que conta com rondas ostensivas, cujo objetivo é prevenir e coibir todo tipo de crime, além de diversas operações como abordagens, cercos táticos e pontos-base.