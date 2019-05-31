Linhares: assassinos atiram em jovem e consumam crime com golpes de faca

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Linhares, região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (30). Rafael de Jesus Lima, de 21 anos, foi assassinado a tiros e a golpes de faca no distrito de Bagueira. Natural de Mucuri (BA), a vítima mudou-se para Linhares para trabalhar na colheita de café. Um crime bárbaro aconteceu em, região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (30). Rafael de Jesus Lima, de 21 anos, foi assassinado a tiros e a golpes de faca no distrito de Bagueira. Natural de Mucuri (BA), a vítima mudou-se para Linhares para trabalhar na colheita de café.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em casa quando quatro homens invadiram o local já atirando. Rafael foi atingido com dois tiros. Mesmo baleado, ele tentou fugir em direção a um cafezal. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e caiu. O jovem foi alcançado pelos acusados, que desferiram diversos golpes de faca.

Em nota, a PM informou que o corpo de Rafael foi encontrado pelos militares a cerca de 500 metros da casa dele, com ferimentos causados por arma de fogo e arma branca. Nenhum suspeito foi localizado e a perícia foi acionada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Procurada, a Polícia Civil explicou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum acusado foi detido.

“A equipe do delegado Leandro Sperandio, que chefia a DHPP, conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos”, finaliza a nota.