Lavrador que matou a esposa se apresenta à polícia em Atílio Vivácqua

Nildilane deixa quatro filhos com idades entre um e nove anos Crédito: Reprodução Redes Sociais

O crime aconteceu dentro da residência do casal na localidade de Flecheiras, zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, o lavrador, que não teve o nome divulgado, procurou a delegacia na última sexta-feira (08). Ele disse que o o crime ocorreu após brigas entre o casal, mas não esclareceu o motivo das discussões. A Polícia Civil encaminhou à Justiça o pedido de prisão do lavrador.

RELEMBRE O CASO

A dona de casa Nildilane Pereira Luiz de 26 anos foi assassinada pelo companheiro, um lavrador de 52 anos, na madrugada do dia seis de fevereiro na localidade de Flecheiras, zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Familiares contaram que o suspeito já havia tentado matá-la em outra ocasião, mas ela não chegou a registrar o fato na polícia.

O assassinato aconteceu na cama do casal por volta de 1h da madrugada. Ela nem chegou a ser socorrida. A vítima estava casada há mais de dez anos. Nildilane deixou quatro filhos, de idades entre um e nove anos, que continuam na casa do avô materno.