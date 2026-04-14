Lavanderias self-service são alvo de furtos em Vila Velha; veja vídeo





A Polícia Civil informou que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos reportados. A corporação ainda orientou as vítimas a registrar a ocorrência em qualquer delegacia ou por meio da Delegacia Online , utilizando o material disponível que comprove o crime e auxilie a polícia nas investigações.





"Dentro de suas atribuições, a Polícia Civil tem dedicado esforços na investigação e solução desses crimes, além da prisão dos autores", explicou a PC.

Em todos os casos, os empresários dizem que acionam a polícia e registram boletins de ocorrência, mas os furtos continuam acontecendo. Ainda em fevereiro, duas lavanderias foram alvo de criminosos no mesmo dia.