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Ousadia

Lavanderias self-service são alvo de furtos em Vila Velha; veja vídeo

Criminosos já atacaram estabelecimentos pelo menos cinco vezes desde fevereiro; empresários relatam prejuízos e recorrência dos casos

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2026 às 08:31
Lavanderias do tipo self-service  — em que os clientes colocam as roupas para lavar e secar em máquinas com sistema  de autoatendimento — em Vila Velha têm sido alvo frequente de criminosos desde fevereiro deste ano. Segundo levantamento da reportagem da TV Gazeta, ao menos cinco furtos foram registrados no período, sendo dois deles apenas na última semana.
De acordo com o repórter André Afonso, três empresários relataram terem sido vítimas dos crimes — dois deles mais de uma vez. Uma das ocorrências mais recentes foi registrada na noite de domingo (12), por volta das 19h, em um estabelecimento no bairro Itapuã.
A empresária contou que o suspeito entrou no local, pegou cestos utilizados pelos clientes e saiu. Ao acionar a Polícia Militar, foi informada de que nenhuma equipe poderia ir até o endereço naquele momento. Ainda segundo o relato, os policiais disseram que já tinham conhecimento de outros furtos semelhantes na região, incluindo um caso ocorrido no mesmo bairro, com o mesmo modo de ação.
Um dos comerciantes afirmou que teve nove cestos furtados apenas no último mês. Outro relatou o furto de 12 cestos e até cadeiras, em um crime registrado em fevereiro.
Em todos os casos, os empresários dizem que acionam a polícia e registram boletins de ocorrência, mas os furtos continuam acontecendo. Ainda em fevereiro, duas lavanderias foram alvo de criminosos no mesmo dia.

A Polícia Civil informou que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos reportados. A corporação ainda orientou as vítimas a registrar a ocorrência em qualquer delegacia ou por meio da Delegacia Online, utilizando o material disponível que comprove o crime e auxilie a polícia nas investigações.

"Dentro de suas atribuições, a Polícia Civil tem dedicado esforços na investigação e solução desses crimes, além da prisão dos autores", explicou a PC.
Já a Polícia Militar explicou que o 4º Batalhão realiza, de forma preventiva, ações de policiamento ostensivo, com o emprego de policiais em viaturas em escalas ordinárias e suplementares (ISEO) e que a região da Itapuã é contemplada. 

"A Unidade também destaca a importância da Rede Comunidade Segura, iniciativa que fortalece a integração entre a Polícia Militar e os moradores, estimulando a vigilância solidária e a comunicação rápida de situações suspeitas", disse a PM. 
* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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