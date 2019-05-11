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Polícia

Ladrões roubam moto na Serra e pedem para dono ensinar a ligar o veículo

O crime aconteceu na tarde de ontem, no bairro de Valparaíso. Além da moto, os bandidos levaram relógio e cordão da vítima

Publicado em 

11 mai 2019 às 15:33

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 15:33

Ladrões roubam moto na Serra e pedem para dono ensinar a ligar o veículo Crédito: Reprodução
Agora não basta ser assaltado: é preciso ensinar o ladrão a ligar a moto. A situação surreal - que comprova o abuso da malandragem atualmente - aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 10, por volta das 12h40, em Valparaíso, na Serra. Um chaveiro de 18 anos estava acompanhado da namorada em frente à loja dele. Ela estava distraída, mexendo no celular. 
De repente, dois bandidos se aproximam e anunciam o assalto. As imagens foram captadas por uma câmera de segurança instalada na rua. Duas motocicletas estavam em frente à loja. Um dos ladrões, que está armado, exige uma das motos e os telefones das vítimas. 
Assim que conseguiram efetuar o roubo, um deles pede para trocar de capacete. Quando a vítima pensou que eles estavam indo embora, um dos criminosos exige também o relógio do chaveiro e o cordão, que está no pescoço. O absurdo maior vem a seguir. O bandido não sabia dar a partida na moto. Como diz o ditado: não basta roubar é preciso saber carregar. O chaveiro, então, teve que ensinar os bandidos como ligava o objeto do furto. Rápidos no gatilho, o ladrões logo fogem.
De acordo com o chaveiro, os bandidos contaram que ele e a namorada foram as primeiras vítimas do dia. Ele conta que ficou com medo de ser baleado junto com a namorada durante o assalto.
(Com informações de Tiago Félix)

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