Ladrões roubam moto na Serra e pedem para dono ensinar a ligar o veículo Crédito: Reprodução

Agora não basta ser assaltado: é preciso ensinar o ladrão a ligar a moto. A situação surreal - que comprova o abuso da malandragem atualmente - aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 10, por volta das 12h40, em Valparaíso, na Serra. Um chaveiro de 18 anos estava acompanhado da namorada em frente à loja dele. Ela estava distraída, mexendo no celular.

De repente, dois bandidos se aproximam e anunciam o assalto. As imagens foram captadas por uma câmera de segurança instalada na rua. Duas motocicletas estavam em frente à loja. Um dos ladrões, que está armado, exige uma das motos e os telefones das vítimas.

Assim que conseguiram efetuar o roubo, um deles pede para trocar de capacete. Quando a vítima pensou que eles estavam indo embora, um dos criminosos exige também o relógio do chaveiro e o cordão, que está no pescoço. O absurdo maior vem a seguir. O bandido não sabia dar a partida na moto. Como diz o ditado: não basta roubar é preciso saber carregar. O chaveiro, então, teve que ensinar os bandidos como ligava o objeto do furto. Rápidos no gatilho, o ladrões logo fogem.

De acordo com o chaveiro, os bandidos contaram que ele e a namorada foram as primeiras vítimas do dia. Ele conta que ficou com medo de ser baleado junto com a namorada durante o assalto.