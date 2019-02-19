Ladrão tenta fugir com compressor de ar-condicionado em Vila VElha

Uma loja de móveis e eletrodomésticos foi furtada pela 5ª vez desde o final do ano passado. Ela fica na avenida Henrique Moscoso, no Centro de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Na madrugada desta segunda (18), o compressor do ar condicionado foi levado. Um homem foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
O homem preso em flagrante tem 41 anos e tentava levar o aparelho em um carrinho de reciclagem por volta de 5h.
Os funcionários não gravaram entrevista, mas contaram que é a quinta vez que parte do sistema de ar-condicionado da loja é levado desde o final do ano.
Em uma dessas vezes, os criminosos levaram toda a fiação do sistema de ar condicionado e depois foram levando parte dos aparelhos.
O prejuízo para o lojista passa de R$ 10 mil. Para evitar que os casos voltassem a acontecer, foi investido na segurança do estabelecimento. Desde o primeiro furto foram instalados arames, pontas de metal, câmeras e sensores no telhado. Os crimes, porém, continuam acontecendo.