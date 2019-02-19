Ladrão tenta fugir com compressor de ar-condicionado em Vila VElha

Loja é furtada pela 5ª vez e tem parte do ar-condicionado levado no ES Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Uma loja de móveis e eletrodomésticos foi furtada pela 5ª vez desde o final do ano passado. Ela fica na avenida Henrique Moscoso, no Centro de Vila Velha , na região metropolitana de Vitória . Na madrugada desta segunda (18), o compressor do ar condicionado foi levado. Um homem foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

O homem preso em flagrante tem 41 anos e tentava levar o aparelho em um carrinho de reciclagem por volta de 5h.

Os funcionários não gravaram entrevista, mas contaram que é a quinta vez que parte do sistema de ar-condicionado da loja é levado desde o final do ano.

Em uma dessas vezes, os criminosos levaram toda a fiação do sistema de ar condicionado e depois foram levando parte dos aparelhos.