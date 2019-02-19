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Criminalidade

Ladrão tenta fugir com compressor de ar-condicionado em Vila VElha

Loja foi furtada pela quinta vez desde o fim do ano passado

Publicado em 

18 fev 2019 às 21:11

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 21:11

Loja é furtada pela 5ª vez e tem parte do ar-condicionado levado no ES Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta
Uma loja de móveis e eletrodomésticos foi furtada pela 5ª vez desde o final do ano passado. Ela fica na avenida Henrique Moscoso, no Centro de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Na madrugada desta segunda (18), o compressor do ar condicionado foi levado. Um homem foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
O homem preso em flagrante tem 41 anos e tentava levar o aparelho em um carrinho de reciclagem por volta de 5h.
Os funcionários não gravaram entrevista, mas contaram que é a quinta vez que parte do sistema de ar-condicionado da loja é levado desde o final do ano.
Em uma dessas vezes, os criminosos levaram toda a fiação do sistema de ar condicionado e depois foram levando parte dos aparelhos.
O prejuízo para o lojista passa de R$ 10 mil. Para evitar que os casos voltassem a acontecer, foi investido na segurança do estabelecimento. Desde o primeiro furto foram instalados arames, pontas de metal, câmeras e sensores no telhado. Os crimes, porém, continuam acontecendo.

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