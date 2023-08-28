Ladrão se passa por entregador de comida e assalta loja em Vitória

Um ladrão se passou por um entregador de comida por aplicativo e roubou cerca de R$ 5 mil em mercadorias de uma loja de celulares em Vitória no sábado (26). O crime foi flagrado por câmeras de segurança (assista o vídeo acima).
O assalto foi na rodovia Serafim Derenzi, na região da Grande São Pedro. Nas imagens, o suspeito aparece caminhando na calçada em frente ao estabelecimento por volta de 14h28, usando capacete e carregando uma mochila de entrega de comida.
Assim que percebe que a comerciante está sozinha na loja, ele entra e rende a vítima.
Em entrevista à TV Gazeta, nesta segunda-feira (28), a mulher contou que demorou alguns segundos para perceber que se tratava de um assalto e foi xingada pelo criminoso, que exigiu que ela abrisse a vitrine onde estavam os aparelhos novos.
"É um assalto, desgraça", diz o criminoso no vídeo.
"Primeiro não caiu a minha ficha. Aí ele falou de novo e pediu as coisas. Falou: 'abre a vitrine'. Falei: 'não sei onde está chave. Fiquei nervosa, chorando muito e realmente não sabia onde estava a chave"
O criminoso então pegou outras mercadorias que estavam expostas na loja. Durante a ação, a vítima se desesperou e começou a chorar. O criminoso pediu calma, mas logo depois perdeu a paciência com a mulher.
A comerciante contou que ficou o tempo todo encurralada atrás do balcão e quando tentou sair foi ameaçada pelo assaltante.
"Ele disse 'eu vou te bater, vou tirar o capacete'. Como ele queria muito que abrisse a vitrine, imaginei que ele ia pegar o capacete e quebrar a vitrine para levar os aparelhos porque o que ele mais queria era o que estava na vitrine", disse a vítima.
O assaltante também roubou o celular e o notebook da comerciante. Antes do criminoso sair da loja, a comerciante aos prantos ainda fez um apelo para que ele não leve as mercadorias.
""Moço deixa as coisas. A gente está dando duro de trabalhar""
Ao final do assalto, o homem sai do estabelecimento com alguns itens na mochila de entrega de comida e outros nas mãos.
Saída forçada
A comerciante disse que está traumatizada e que ela e o irmão já estão procurando outro ponto para abrir a loja.
"A gente não vai ficar mais aqui não. É só uma questão de tempo a gente conseguir outro lugar com mais segurança", contou a comerciante assaltada.
A Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo constante na região e apesar "das atividades desenvolvidas, indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam das oportunidades para agir".
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e g1 ES