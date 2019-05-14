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Acabou preso

Ladrão se joga no mar para fugir da Guarda Municipal em Anchieta

Corpo de Bombeiros usou um bote para conseguir levar o suspeito de volta até a orla

Publicado em 

14 mai 2019 às 14:35

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 14:35

Um ladrão se jogou no mar para fugir da Guarda Municipal de Anchieta na madrugada desta terça-feira (14). Ele havia acabado de furtar uma casa na Praia de Boca da Baleia. Diversos materiais foram apreendidos.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, a ação começou por volta das 5h após receber uma denúncia de que um homem, em atitude suspeita, estaria andando pela praia. Assim que a viatura chegou ao local, ele se jogou no mar e os agentes solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros, que usou um bote para conseguir levá-lo até a orla.
Os objetos furtados estavam escondidos às margens de uma estrada. O suspeito, um homem de 30 anos, foi encaminhado para a delegacia onde foi autuado em flagrante por furto, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

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