Ladrão se joga no mar para fugir da Guarda Municipal em Anchieta

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a ação começou por volta das 5h após receber uma denúncia de que um homem, em atitude suspeita, estaria andando pela praia. Assim que a viatura chegou ao local, ele se jogou no mar e os agentes solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros, que usou um bote para conseguir levá-lo até a orla.