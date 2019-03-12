Justiça condena à pena máxima jovem que matou ex com canivete no ES

Fórum João Gonçalves de Medeiros em Aracruz Crédito: TV Gazeta Norte

Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Em júri popular realizado nesta segunda-feira (11), Yuri Henrique de Carvalho Barboza foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por ter assassinado a ex-namorada Taiene dos Reis Souza. O julgamento, com duração de aproximadamente oito horas, aconteceu no Fórum João Gonçalves de Medeiros, em, nodo

Além da condenação base, três agravantes foram analisados pelos sete jurados: futilidade, premeditação e feminicídio. Todos foram reconhecidos de forma unânime, com exceção do último, que recebeu três votos contrários do júri, que era formado por seis mulheres e um homem, selecionados aleatoriamente pela Justiça.

Advogado de defesa, Selso Ricardo Damacena afirmou que já trabalhava com a condenação de Yuri, tendo em vista que este já havia confessado a autoria do crime. Porém, ele também garantiu que irá recorrer da decisão, já que entende a ocorrência como um homicídio simples, sem qualquer qualificador.

O período de reclusão aplicado a Yuri é o máximo permitido pelas leis brasileiras, e também o desejado pelo pai da vítima, Edivaldo José de Souza. “De certa forma, tiraram um peso das minhas costas; mas, infelizmente, nada do que foi feito vai trazer minha filha de volta. Esse é um sofrimento que nunca vai passar”, declarou.

O PARECER

Jovem chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital Crédito: Facebook

Conforme consta na decisão assinada pelo juiz Tiago Fávaro Camata, da 1ª Vara Criminal de Aracruz, a culpabilidade de Yuri é extremamente elevada, já que o crime fora cometido de maneira planejada, com monitoramento da vítima iniciado por volta das 16h40 em áreas movimentadas da cidade e realizado às 22h35 em via pública.

Há ainda trechos de depoimentos que definem Yuri como uma pessoa agressiva em ambientes social e doméstico. Bem como dono de um temperamento extremamente possessivo e controlador, que o fazia tratar a vítima como um objeto de sua propriedade, durante os dois anos de relacionamento amoroso.

RELEMBRE O CASO

Família de Taiane dos Reis Souza veste camiseta pedindo justiça durante julgamento em Aracruz Crédito: TV Gazeta Norte

O crime aconteceu no dia 30 de março de 2018 na rua da casa de Taiene de Reis Souza, de 20 anos, em Aracruz, para qual ela voltava após sair com as amigas. Sem aceitar o fim do namoro há cerca de uma semana, Yuri Barbosa, de 23 anos, golpeou a jovem com, pelo menos, sete golpes de canivete, fugindo de bicicleta em seguida.

Corpo de Bombeiros e levada com vida ao Hospital São Camilo, onde sofreu paradas cardiorrespiratórias e acabou falecendo. Segundo depoimento de uma amiga na época, ela havia rompido o relacionamento por causa dos ciúmes excessivos por parte do Yuri. A vítima chegou a ser socorrida peloe levada com vida ao Hospital São Camilo, onde sofreu paradas cardiorrespiratórias e acabou falecendo. Segundo depoimento de uma amiga na época, ela havia rompido o relacionamento por causa dos ciúmes excessivos por parte do Yuri.