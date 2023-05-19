Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Audiência de instrução

Juíza ouve perito e vítimas de jovem que invadiu escola em Jardim da Penha

Ex-aluno da escola invadiu o local com armas brancas em agosto de 2022; audiência de instrução e julgamento de começou na manhã desta sexta-feira (19)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 mai 2023 às 13:01

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 13:01

Fachada da escola Eber Louzada Zipinotti, em Jardim da Penha
Fachada da escola Eber Louzada Zipinotti, em Jardim da Penha, onde ocorreu invasão Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Nove meses após o ataque a uma escola de Jardim da Penha, em Vitória, acontece nesta sexta-feira (19) a audiência de instrução e julgamento do jovem de 18 anos, ex-aluno que invadiu a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Éber Louzada Zippinotti com armas brancas. Durante a audiência, a juíza substituta Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage vai ouvir testemunhas do fato, como as vítimas, e o perito criminal que atuou no caso.
O advogado Homero Mafra, que representa a defesa do jovem, conversou com a reportagem de A Gazeta no final da manhã desta sexta-feira (19). "Já foram ouvidas cinco testemunhas de acusação, de um total de 18", explicou, na ocasião.
A audiência foi paralisada por volta de 12h para o almoço e é retomada às 13h. Mafra explicou que ainda será marcada uma nova data para a continuação da audiência, que é quando deve ocorrer o interrogatório do réu. O rapaz se encontra preso.

Jovem e pai indiciados em inquérito

A Polícia Civil concluiu a investigação do ataque a uma escola de Jardim da Penha em setembro do ano passado e indiciou tanto o jovem de 18 anos, quanto o pai dele. 
O inquérito foi encaminhado à Justiça no dia 16 de setembro. No entanto, após encaminhamento ao Judiciário, o Ministério Público do Espírito Santo decidiu que não havia elementos suficientes para denunciar o pai do jovem. O MPES denunciou apenas o ex-aluno por tentar contra a vida de cinco pessoas, sendo duas crianças de 10 anos, e por constranger uma sexta criança.

Entenda 

O pai foi indiciado pela Polícia Civil por fraude processual. Isso porque, durante as investigações, testemunhas relataram que ele, que é policial militar, teria destruído o celular do filho. O suposto ato teria acontecido em frente à Delegacia Regional de Vitória, para onde o jovem foi levado após a invasão à escola. No entanto, o aparelho nunca foi encontrado. 
"Agora, o pai pode até responder se forem apresentados fatos novos", explicou a delegada Fernanda Diniz, que respondia pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) à época dos fatos (o caso ficou sob investigação da DHPM porque havia vítimas do sexo feminino).

Sobre o indiciamento do jovem

De acordo com a delegada, o inquérito da Polícia Civil indiciou o jovem de 18 anos por seis tentativas de homicídio contra duas crianças e quatro professores. Porém, após o encaminhamento ao Judiciário, o MPES indicou homicídio tentado contra cinco vítimas — sendo duas crianças, e uma sexta por constrangimento.
O MPES denunciou o jovem por homicídio tentado quatro vezes, contra quatro pessoas adultas (artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II quatro vezes, Código Penal), por homicídio tentado contra uma menor de 14 anos (artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e IX c/c art. 14, II) e ainda por constrangimento praticado contra uma sexta vítima, uma criança (art. 129, §7º e art. 146, §1º).
Detido no dia do ataque, o jovem de 18 anos está, atualmente, preso no Centro de Detenção Provisório (CDP) de Guarapari.

Nota da Redação

A Gazeta não vai publicar detalhes sobre o ataque e sobre o autor seguindo recomendações de especialistas, em atenção ao chamado “efeito contágio”.
Para os estudiosos, quando a mídia publica esse tipo de informação, aumenta a possibilidade de imitadores do ato, em busca de visibilidade e notoriedade. Este é geralmente um dos objetivos dos agressores, que passam a ser idolatrados por outros indivíduos propensos à promoção de novos massacres.

Veja Também

Denúncia revela o passo a passo de jovem em ataque a escola de Vitória

Aluno que matou cadeirante na Bahia mantinha contato com jovem que invadiu escola no ES

Polícia da Bahia quer interrogar jovem que invadiu escola em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jardim da Penha Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados