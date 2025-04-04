Jovens são presos após furtarem perfumes em Vitória e picanha em Cariacica

Jovens foram detidos por furtarem picanha e perfume Crédito: Videomonitoramento

Cinco jovens foram detidos na noite de quinta-feira (3), suspeitos de furtarem peças de picanha em um supermercado de Cariacica e perfumes em um shopping de Vitória . Dois deles foram identificados como Kauã Valdecir Barbosa e Shaylon Adriel Silva Fortunato, ambos de 18 anos, e os outros três são adolescentes – um de 15 anos e dois de 17. Os menores não estão tendo o nome divulgado conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ).

A Polícia Militar informou que foi acionada com a informação de que cinco indivíduos armados estariam assaltando um supermercado próximo ao Terminal de Itacibá, em Cariacica. A corporação disse que, chegando ao local, os militares conversaram com um segurança do estabelecimento, e o trabalhador disse que estava na frente da loja e foi chamado após a equipe de videomonitoramento relatar que os indivíduos estavam furtando picanha e colocando dentro das bermudas.

Segundo a PM, o segurança contou que tentou abordar os cinco jovens antes que saíssem do estabelecimento. Entretanto, ao perceber a situação, os suspeitos correram para o interior da loja, mas um deles, de 15 anos, foi contido pelo trabalhador. "Em seguida, os outros quatro indivíduos, de 17 e 18 anos, voltaram para tentar soltar o garoto, entrando em luta corporal com o segurança, que se defendeu usando um bastão", informou a corporação, em nota.

Conforme a Polícia Militar, três suspeitos foram detidos ainda no supermercado e outros dois, que haviam conseguido escapar, foram localizados logo depois, ao embarcarem em um ônibus da linha 768 do Sistema Transcol, com destino ao Terminal de Itacibá.

Itens roubados que foram apreendidos pela PM Crédito: Leitor | A Gazeta

Os funcionários do supermercado reconheceram o grupo como o mesmo que, horas antes, havia furtado perfumes em uma loja em um shopping em Vitória. Consta no boletim de ocorrência que a mercadoria levada do supermercado — seis peças de picanha — foi avaliada em R$ 589,49. Dos produtos furtados no shopping, foram encontrados com os suspeitos quatro frascos lacrados de perfume.

A Polícia Civil informou que os cinco suspeitos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). Kauã e Shaylon, de 18 anos, foram autuados em flagrante por roubo majorado, cometido com violência ou grave ameaça e em concurso de pessoas, além de corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

