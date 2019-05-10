Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itaparica

Jovens são detidos após perseguição em Vila Velha

Segundo a polícia, um jovem estava atirando para cima de dentro do veículo. Eles foram detidos em Vitória e prestam depoimento na delegacia

Publicado em 

10 mai 2019 às 13:20

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 13:20

Carro fica com marcas de tiros após perseguição, no ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Dois jovens foram detidos depois de uma perseguição policial que começou por volta de 5h, dessa sexta-feira (10). Segundo a polícia, um deles estava dando tiros para cima e fugiram quando foram abordados. Eles negam. Os dois prestam depoimento na Delegacia Regional de Vitória.
De acordo com informações da polícia, uma viatura da Polícia Militar (PM) estava parada próximo a uma casa noturna no bairro Itaparica, em Vila Velha, quando flagrou um jovem, que estava dentro do veículo, dando tiros para cima.
Nesse momento, foi iniciada uma perseguição e os policiais pediram que o motorista parasse o carro. Ele não parou e atravessou a Terceira Ponte, que liga os municípios de Vila Velha e Vitória.
Os policiais, então, fizeram disparos para a roda do veículo e, com o reforço do Batalhão de Trânsito, da PM, o carro foi parado já na Avenida Dante Michelini, em Vitória.
A arma que foi vista com os jovens não foi encontrada. Os policiais acreditam que eles tenham jogado ela fora durante a perseguição. Os jovens negam que tenham feito os disparos.
Foi feito teste do bafômetro no motorista e o resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os dois prestam depoimento na Delegacia Regional de Vitória.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados