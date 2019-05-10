Jovens são detidos após perseguição em Vila Velha

Carro fica com marcas de tiros após perseguição, no ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Dois jovens foram detidos depois de uma perseguição policial que começou por volta de 5h, dessa sexta-feira (10). Segundo a polícia, um deles estava dando tiros para cima e fugiram quando foram abordados. Eles negam. Os dois prestam depoimento na Delegacia Regional de Vitória.

De acordo com informações da polícia, uma viatura da Polícia Militar (PM) estava parada próximo a uma casa noturna no bairro Itaparica, em Vila Velha, quando flagrou um jovem, que estava dentro do veículo, dando tiros para cima.

Nesse momento, foi iniciada uma perseguição e os policiais pediram que o motorista parasse o carro. Ele não parou e atravessou a Terceira Ponte, que liga os municípios de Vila Velha e Vitória.

Os policiais, então, fizeram disparos para a roda do veículo e, com o reforço do Batalhão de Trânsito, da PM, o carro foi parado já na Avenida Dante Michelini, em Vitória.

A arma que foi vista com os jovens não foi encontrada. Os policiais acreditam que eles tenham jogado ela fora durante a perseguição. Os jovens negam que tenham feito os disparos.

Foi feito teste do bafômetro no motorista e o resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os dois prestam depoimento na Delegacia Regional de Vitória.